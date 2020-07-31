Іран погодився виплатити Україні компенсацію за збитий літак МАУ.

В Ірані заявили про згоду виплатити компенсацію за збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані. Однак це займе багато часу.

Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агенство IRNA.

"Іран погодився виплатити компенсації за літак, проте реалізація цього питання займе час і має різні аспекти з технічної і правової точок зору", – сказав Мусаві.

Представник МЗС додав, що "багато пасажирів" були громадянами Ірану. Відзначимо, що у деяких пасажирів було подвійне громадянство, але Іран вважає їх своїми громадянами.

Мусаві додав, що переговори тривають і нагадав, що Тегеран несе відповідальність за те, що трапилося.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Києві 30 липня почалися переговори з делегацією Ірану щодо компенсації за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном.