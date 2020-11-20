Інженер винайшов перекладач з котячої мови на людську

Колишній інженер Amazon Хав'єр Санчес винайшов додаток MeowTalk – своєрідний перекладач з котячої мови на людську.

За його допомоги нібито можна вести усвідомлений діалог з котом, пише Nerdist. Якщо користувач виявить неправильний переклад, його можна виправити прямо в додатку, порекомендував розробник.

За словами Санчеса, зазвичай кішки намагаються донести до людини всього дев'ять думок.

Шість з них переводяться приблизно так: "Чому ти подумав, що я буду це їсти? Тому що я робив це раніше, дурню?".

MeowTalk розпізнає різну тональність муркотіння котів і інтерпретує його. Поки це стандартні шаблони: "Я тебе люблю", "Хочу їсти", "Випусти мене", "Мені нудно" тощо.

Але можна розширити "словниковий запас" вашого домашнього улюбленця. Для цього потрібно створити профіль кота або кішки та регулярно записувати їхні голоси й вимоги.

Подібну технологію показали в 1992 році в одній із серій популярного американського мультсеріалу "Сімпсони", тільки за її допомоги в слова нібито перетворювали аґукання, плач і лепет немовлят.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що багатьом звичним речам сьогодні приходять на заміну їхні екологічні аналоги. Так, винахідники вже створили навушники з грибів, сумки з яблучної шкірки, пакети з бамбука, кросівки з жуйки та багато іншого.