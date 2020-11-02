Безпека праці на підприємствах стала показником престижу – дослідження МОП

За останні кілька років світовий бізнес почав сповідувати культ безпеки праці на підприємствах і впроваджувати найкращі міжнародні практики у відповідній сфері, що відразу підвищує і престиж компанії.

Як повідомляє "Мінпром", Міжнародна організація праці (МОП) провела дослідження, які показали, що вкладення в безпеку праці ще й набагато ефективніші, ніж ліквідація наслідків нещасних випадків.

Як приклад компанія привела один зі світових лідерів із виробництва електрообладнання – концерн Schneider, який зумів знизити рівень травматизму на своїх підприємствах із 3,6 до 0,5 випадку на 100 робітників.

Також як приклад компанія привела один зі світових лідерів із виробництва електрообладнання – концерн Schneider, який зумів знизити рівень травматизму на своїх підприємствах із 3,6 до 0,5 випадку на 100 робітників.

Разом з економічною доцільністю культ безпечної праці став для багатьох компаній з вищої ліги глобального бізнесу і питанням престижу. Сповідуючи принципи сталого розвитку, вони намагаються зробити більше, ніж просто дотримуватися законодавства про працю і нормативів техніки безпеки. У 2019 р. консалтингова компанія KPMG із "великої четвірки" підготувала окремий аналіз найкращих міжнародних практик у сфері промислової безпеки та охорони праці. У звіті вони розглядають проєкти, успішно реалізовані більш ніж десятком відомих корпорацій з різних галузей. Водночас експерти KPMG виділяють 6 найбільш поширених трендів сучасної промислової безпеки:

підвищення прозорості, охорона здоров'я, навчання та залученість, транспортна безпека, впровадження ризик-орієнтованих підходів, діджиталізація.

Не кожна з компаній, які фігурують у звіті, працює одразу у всіх 6 напрямках, але навіть досягнувши успіху в одному з них, можна досягти відчутних результатів.

Ось кілька найяскравіших прикладів:

Машинобудівна компанія John Deer обладнала робочі місця так, щоб зменшити кількість професійних захворювань, пов'язаних із перевантаженням м'язів і неправильним положенням тіла. За останні 30 років на підприємствах компанії впроваджено понад 1500 ергономічних модернізацій. Нафтогазова компанія Total завдяки постійному моніторингу та впровадженню автоматичних рішень, що дозволяють виявити втому водія, що забезпечують екстрене гальмування, на 33% знизила кількість ДТП з корпоративними транспортними засобами. Хімічний концерн BASF почав застосовувати технології доповненої реальності для підвищення компетенцій співробітників у галузі охорони праці. До кінця 2020 р. такі цифрові інновації використовуватимуться на 350 підприємствах концерну.

У 2020 році українська компанія "Метінвест" першою з України перемогла в традиційному щорічному конкурсі IIRSM Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці, в номінації "Програма змін року".

За словами менеджера з інновацій та проєктів "Метінвесту" Павла Окари, перемога в конкурсі стала можливою саме завдяки системному підходу в галузі охорони праці та промислової безпеки.