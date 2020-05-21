"Інтуічіть не треба": росіяни оцінили, як Путін поліпшив "великий та могутній". Відео

Президент РФ Володимир Путін під час спілкування з губернатором Краснодарського краю Веніаміном Кондратьєвим застосував нове слово російської мови – "інтуічіть".

Запис зі спілкуванням глави Росії та чиновника в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Кондратьєв, відповідаючи на питання Путіна про відкриття готелів в Краснодарському краї, відповів: "Якщо дозволить епідобстановка, ближче до кінця червня". На що Путіна сказав: "Інтуічіть не треба, треба спиратися на реальну обстановку, дивитися, як ситуація буде розвиватися. Вчасно, однак, не забігаючи вперед, приймати рішення".

Володимир Путін

Користувачі мережі оцінили такий словесний оборот Путіна і висміяли його спілкування з губернатором, який нервував при розмові.

"Ну ось тепер все зрозуміло, так би відразу і сказав. Коли переможемо бідність – вчасно!", "Путін прям зі свого досвіду все говорить – як приклад помилок і як робити не треба", "Кондратьєв школу хоч закінчив? Розмовляє як малограмотний" , – писали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента РФ Володимира Путіна зняли за малюванням каракулей на нараді.