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21 травня • оновлено в 21:43
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"Інтуічіть не треба": росіяни оцінили, як Путін поліпшив "великий та могутній". Відео

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Президент РФ Володимир Путін під час спілкування з губернатором Краснодарського краю Веніаміном Кондратьєвим застосував нове слово російської мови – "інтуічіть".

Запис зі спілкуванням глави Росії та чиновника в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Кондратьєв, відповідаючи на питання Путіна про відкриття готелів в Краснодарському краї, відповів: "Якщо дозволить епідобстановка, ближче до кінця червня". На що Путіна сказав: "Інтуічіть не треба, треба спиратися на реальну обстановку, дивитися, як ситуація буде розвиватися. Вчасно, однак, не забігаючи вперед, приймати рішення".

Володимир Путін

Володимир Путін

Користувачі мережі оцінили такий словесний оборот Путіна і висміяли його спілкування з губернатором, який нервував при розмові.

"Ну ось тепер все зрозуміло, так би відразу і сказав. Коли переможемо бідність – вчасно!", "Путін прям зі свого досвіду все говорить – як приклад помилок і як робити не треба", "Кондратьєв школу хоч закінчив? Розмовляє як малограмотний" , – писали в мережі.

"Інтуічіть не треба": росіяни оцінили, як Путін поліпшив "великий та могутній"
"Інтуічіть не треба": росіяни оцінили, як Путін поліпшив "великий та могутній"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента РФ Володимира Путіна зняли за малюванням каракулей на нараді.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
російська мова соцмережі Новини Росії
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