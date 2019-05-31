Після рішення трибуналу сподівалася, що ось-ось обійму брата — сестра полоненого моряка

25 травня міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення про повернення додому 24 полонених моряків, які були захоплені в Керченській протоці. Росія проігнорувала вимоги трибуналу, наполягаючи на слідчих діях.

Коли родичі моряків нарешті зустрінуться з ними та чи зустрінуться взагалі? Що думають про ситуацію та чи підтримують зв`язок із полоненими. OBOZREVATEL поцікавився у Олени, сестри 24-річного Влада Костишина, курсанта, який проходив стажування на "Нікополі".

- Наскільки близькі ви були з братом?

- Дуже близькі. Ну, в нас були хороші відносини. Зідзвонювались ми не дуже часто, як би того хотілося – в нього купа своєї роботи було, в мене також було дуже багато навчання, але, загалом, ми добре спілкувались.

Курсант Влад Костишин (справа) ТСН

- Як ви відреагували на те, що сталася така трагедія?

- Дуже болісно відреагувала, були сльози, паніка. Було дуже важко, але потім потрібно було взяти себе в руки, поглинати інформацію.

- Ви дізнались з телевізора про це?

- Так, я дізналася з телевізора, якраз були спецвипуски і тоді я дізналась. Я знала, що Влад був в морі, але я не знала, що він на одному з тих кораблів. Але я здогадувалась, у мене було дуже погане передчуття. У мене завжди, коли Владік навіть хворів, я відчувала, що щось не так.

-Я вже тоді догадувалась, що сталось з Владіком, але на сполох поки не била, чекала, щоб подзвонити мамі, оскільки це була ніч. О сьомій ранку я подзвонила до мами, вона мені сказала, що вона знає, що Владік на "Нікополі", що він в полоні. А потім в обід перетелефонували з інституту і підтвердили інформацію.

- Як часто ви комунікуєте поки він в полоні?

- Через адвоката. Як адвокат до нього іде, так ми йому листи і передаємо, так само і консули. Раніше ми відправляли листи через пошту, це було стабільно по декілька конвертів, в одному конверті там було 4-5 листів – від мене, від бабусі, від мами, від сусідів, але ті листи йому зовсім не приходили, тому ми просто тепер передаємо через адвоката та консула. Ну, от зараз урізали час відвідувань для консулів – дуже мало часу, консул навіть не завжди може встигнути передати всі листи, а ось адвокат мав до нього піти – його не пустили. Тому поки ми ще не мали зв`язку з Владіком. Ну мама їздила на суд навесні.

Влад Костишин ТСН

- Особисто ви давно не виходили з ним на зв`язок?

- Особисто, давно вже живого спілкування з братом я не мала, як взяли його в полон, так і не мала.

- Він має змогу відповідати на ваші листи?

- Він каже адвокату, що він пише листи, але ми особисто отримали від нього тільки три листи – два отримали зимою і один після суду, що був весною. І то – лист, який ми отримали весною був написаний ще в лютому-місяці.

- Новини про стан здоров ` я брата та умови його перебування Ви отримуєте від адвоката?

- Від адвокатів. Ми маємо суб`єктивну думку адвокатів і консулів, щодо його здоров`я. Владік каже, що умови нормальні як для тюрми.

- Ваш брат відомий своїм патріотизмом, а на суді навіть просив перекладача з російської на українську. Чи не має він проблем на фоні цього? Чи не цькують його?

- Ні, не цькують. Такого там немає. Зі своїм співкамерником він знайшов спільну мову. В камері ніби все добре.

Влад Костишин Прочерк

- Він сидить з росіянином?

- Так, так. Вони всі сидять з росіянами по різних камерах. І між собою контакту ніякого вони не мають, тільки на суді.

- Що ви можете сказати про рішення трибуналу ООН, щодо полонених моряків?

- Я була дуже рада, тому що там було слово "негайно". І я вже надіялась, що ось-ось і брата зможу обійняти, але Росія на рішення трибуналу не хоче навіть ніяк реагувати. Вони не прийняли цих умов. Вони хочуть, щоб були слідчі дії, щоб був суд, а рішення трибуналу вони чомусь ігнорують. Ну в них ще є час до 25 червня, я надіюсь, що вони відпустять хлопців.

- Адвокати розповідали, що суд відбувався сміховинно - собаку привели, не давали нормально поговорити з підзахисними. Це правда?

- Так, коли був суд у мого брата – 20 травня апеляційний суд – була вівчарка, а ось суд останньої четвірки (хлопців) – там взагалі був ротвейлер.

Влад Костишин Главком

- Чому таке ставлення у Росії до ситуації? Чому вони ігнорують трибунал, чому суд відбувався в таких умовах?

- Росія сама собі головні, я навіть не знаю як це коректно сказати…

- Чи не похитнулась віра вашого брата в Україну, адже були чутки, що їм "промивають мізки" тим, що їх забули.

- Хлопцям то промивають мізки, але підтримка наших слідчих на судилищі в Москві їм допомагає. Плюс листи, які пишуть інші люди, також допомагають вірити в найкраще, підтримують їхню силу духу. Особисто мій брат є ярим патріотом своєї країни… як і всі хлопці, я так вважаю.

- Коли ви очікуєте його повернення?

- Як найшвидше. Якщо скажуть завтра, я буду просто на сьомому небі.

Влад Костишин Вести

- Що ви очікуєте від Володимира Зеленського в ролі президента країни?

- Ну він головнокомандувач нашої країни і він зобов`язаний займатися визволенням наших хлопців, тому я очікую, що він має їх звідти визволити і зробити все можливе.

- Президент каже, що закінчить війну, що ви про це думаєте?

- Ну час покаже. Маємо надію.

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