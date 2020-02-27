''Запустили таку паніку, що людину з кашлем в маршрутці можуть побити'': інтерв'ю з главою МОЗ Скалецькою

До кордонів України вже підібрався коронавірус. Випадки захворювання зафіксовані в Румунії, а також в інших європейських країнах. Особливо постраждала від епідемії Італія, там занедужали вже понад 300 осіб.
Втім, владні органи держав закликають громадян не панікувати. Уряди вводять карантини, посилюють контроль на кордонах, а медики активно шукають вакцину від страшної хвороби.
В Україні, на щастя, інфікованих COVID-2019 немає, але багато людей після скандальних бійок у Нових Санжарах все ще налякані.
Саме тому OBOZREVATEL зв'язався з міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою, яка зараз перебуває на карантині разом із евакуйованими з Уханя українцями. Вона регулярно на зв'язку з чиновниками, а у вільний час активно спілкується зі ЗМІ.
У розмові з нами Скалецька повідала про те, що потрібно знати абсолютно кожному, щоб мінімізувати зараження небезпечним коронавірусом.
– Як ви там? Яка ситуація в Санжарах? Так розумію, що результати обстежень евакуйованих негативні?
– Питань щодо здоров'я немає. З усіма, хто зараз в обсервації, все гаразд, симптомів ГРВІ не спостерігається. Брали проби на коронавірус – нічого не виявлено.
– А коли орієнтовно закінчиться карантин?
– Тут є багато нюансів. Це і рекомендації ВООЗ із утримання в обсервації, і самопочуття кожного з присутніх. Якщо все буде без змін, то це кінець дня середи, 4 березня.
– Був у Санжарах 21 лютого, спілкувався з людьми, місцевими. Мені здалося, що реально одна з головних причин події полягає у відсутності комунікації. Ніхто до кінця не зрозумів, що там відбувається. Чи відомо вам про те, що зараз діється в місті? Чи немає конфліктів?
– Тут щодня проходять пресбрифінги. Плюс організовуються зустрічі в райдержадміністрації, в обласній раді – всі, хто хотів, могли без особливих проблем прийти й послухати. Якщо в п'ятницю під стінами санаторію були журналісти, то ніяких зібрань стурбованих громадян уже немає.
Медичний центр в Нових Санжарах
Я думаю, йшлося про накручування, підбурювання. Були створені групи в соцмережах, месенджерах, де публікували фейки і неправдиву інформацію для тутешніх жителів.
– Ще одне питання щодо Санжар. Спілкувався з представниками місцевої сільради, і там сказали, що дізналися про приїзд людей із Уханя день у день. Заздалегідь ніхто не повідомив, не попередив. Може, треба було раніше з ними розмовляти?
– Є оперативний штаб уряду. Туди входять представники більшості служб, відомств, дотичних до проблеми. Було ухвалено рішення не розголошувати інформацію про місце розміщення заздалегідь – для безпеки евакуйованих. Так постановлено не мною, адже моя зона відповідальності – професійно оглянути об'єкт та дати висновок, що він є безпечним для всіх.
Інформація від нас надходила абсолютно всім. Відомство всім говорило, що перебування громадян у місці обсервації безпечне, ми про це повідомили. Незважаючи на те, що і на сайті міністерства, і на пресконференціях про це йшлося, ЗМІ не акцентували увагу, а іноді ставили під сумнів дані. Вони змістили акцент на негатив та емоції.
Водночас ніхто не згадував, що МОЗ попереджає про те, що ми робимо свою роботу – адже це було нецікаво. Ми для всіх роз'яснювали, і заходи безпеки також були однаковими для усіх місць, обраних для евакуації. Сьогодні, коли ми говоримо про грип в Україні, пацієнтів поміщають в інфекційні лікарні, але ніхто ж не влаштовує там мітинги?
Те, що відбувалося під санаторієм у Санжарах, під тими локаціями, куди могли привезти громадян – це нонсенс. Адже в інфекційних лікарнях хворі люди, а у нас лише тимчасова обсервація (простіше кажучи – ізоляція) для здорових! З нашого боку все було зроблено. Чому це не цікавило ЗМІ? Коли вмикали нашу пресконференцію на одному з телеканалів, відразу ж після завершення ведучий зі старту сказав:
"Сказали, що все готово, але так, ми сумніваємося! У нас же в країні все погано, як там може бути добре". І що, людина все це подивилася й одразу в ефірі все осквернила. Те, що будуть так паніку з цього створювати, я не могла подумати.
– Паніка є в багатьох країнах. Зараз вона в Італії та Румунії. Уряди тих країн просять громадян не хвилюватися, але це зумовлює зворотний ефект. Тому питання таке – а як зараз наша влада інформує українців про поширення вірусу?
– У нас є плакати, які ми виготовили спільно з Червоним хрестом, ми їх розповсюджуємо по всіх регіонах. Створено відеоролики. Але питання в іншому. Ми одна команда – МОЗ, лікарі, медіа – і разом працюємо для суспільства чи ні? Чи це проблема тільки влади й лікарів, а решта хочуть сховатися й зробити вигляд, що їх це не стосується?
Навіть якщо ми дамо величезний обсяг інформації в ЗМІ, а люди не митимуть руки, то поширення вірусу продовжиться, незважаючи на всі зусилля влади. Громадяни не повинні ходити на масові заходи, адже в окремих областях у нас є проблеми навіть зі звичайним грипом. У нас запустили таку паніку, що людину з кашлем у маршрутці можуть побити. В Європі, коли є захворювання, всі ЗМІ дотримуються рекомендацій. Потрібно в Україні працювати спільно, громадяни мають прислухатися до порад, а влада – перевіряти лікарні, тільки тоді буде позитивний ефект.
Вимірювання температури на вулицях Італії
Ми буквально вчора проводили наради з головами ОДА, де була дана низка вказівок щодо підготовки регіонів. Наші лікарі роблять все можливе. Але й кожен українець повинен адекватно ставитися до свого здоров'я, адже це важливо. І не потрібно уникати лікарень. Медіа зараз розкручують тезу, що COVID-2019 є смертельним. Але насправді в країні є десятки інших вірусів, від яких смертність вища, ніж від коронавірусу.
– Тим паче, що заражено десятки тисяч, а померло кілька тисяч по всьому світу.
– Ми говоримо про 2% смертності від коронавірусу. Причому вмирають особи похилого віку через слабкий імунітет і хронічні хвороби. Їм складніше боротися. Але давайте підемо ще далі – коли йдеться про летальний результат? Коли починається пневмонія, є проблеми з диханням.
Якщо пацієнт в такому разі вчасно звернеться до фахівця, то в нас є високі шанси врятувати його, пролікувавши антибіотиками та іншими препаратами. Ну а що говорити про випадки, коли ігнорують медичну допомогу. Звісно, ситуація з епідемією кращою не стане. Тому я прошу всіх, у кого є підозри на ГРВІ, грип – відразу йти до лікаря. Краще відразу мінімізувати контакти з оточенням і почати лікування.
Якщо в Європі влада каже через епідемію сидіти вдома, то громадяни не виходять. Навіть якщо взимку там сильні снігопади, просять не покидати домівки, і багато хто так і робить. Ось тому там вдається мінімізувати кількість проблем. Ми рухаємося в Європу і повинні переймати такі практики.
– Європейські ЗМІ пишуть, що зараз у багатьох країнах скасовано масові заходи, вводяться обмеження на пересування тощо. У нас таке планується?
– Для того щоб щось таке оголошувати, потрібні передумови. Ми аналізуємо ситуацію, моніторимо готовність медустанов. Ми тестуємо людей з підозрами спершу на грип, а потім вже на COVID-2019. Звісно, якщо в Україні з‘являться позитивні результати на коронавірус, то, як і в інших країнах, будуть інструменти для обмеження масових заходів.
Ще 3 лютого ми дали розпорядження Кабміну, що кожна область підготує комісії, які моніторять ситуацію із захворюванням, лікарнями загалом, і готують план щодо регіонів. Рекомендацій щодо проведення масових заходів, карантину в школах тощо. Поки ми чекаємо впровадження системи громадського здоров'я, уряд призначив Віктора Ляшка головою Санітарної епідеміологічної служби.
– Дуже багато захворювань у Європі на COVID-2019. Тому поява недуги в Україні є лише питанням часу?
– Ми робимо всі кроки для аналізу ситуації, готуємося до того, що можуть бути позитивні результати на коронавірус.
– Так розумію, що ймовірність захворювання є?
– Так, і ми до цього готуємося, зокрема співпрацюємо з ВООЗ. Консультуємося з фахівцями. Вже є розуміння, що робити, якщо у нас в країні буде COVID-2019.
– Якщо літаки і перевіряють в аеропортах, то що з автобусами?
– Так, там теж відбувається перевірка. З автобусів, якщо потрібно, знімають людей. Були ситуації, що в аеропортах збільшився потік пасажирів і не скрізь встигали обстежувати. Але, наприклад, в "Борисполі" ми збільшили кількість контролерів уп'ятеро.
Зоряна Скалецька в обсервації з евакуйованими з Уханя українцями
– Обговорюється питання закриття повітряного простору з країнами, де є підтверджені випадки коронавірусу? Італія, Китай, Румунія?
– ВООЗ не рекомендує. Рейси окремі вже скасували, тому що немає пасажиропотоку. Але сказати, що все будуть скасовувати – таких рішень немає. Зараз вистачає сил і у нас, і в Європі, щоб вчасно виявляти осіб, які заразилися COVID-2019.
– Бачив, що в Італії, Японії, США, Китаї вчені намагаються створити вакцину або ліки від хвороби. Чи є такі напрацювання, дослідження в Україні? Або ми чекаємо, поки інші країни придумають, а потім продадуть нам або поділяться?
– У Академії наук і окремих компаніях певні напрацювання щодо тест-систем проводилися. Але поки за рекомендаціями ВООЗ діє симптоматичне лікування, а специфічних засобів проти коронавірусу немає. Справді, зараз експерименти є в Китаї, там з'єднують різні види препаратів, але наразі це лише експрименти, тільки стосовно тяжких форм хвороби.
Тепер щодо вакцини – є країни, які вже їх розробляють. На це потрібно багато ресурсів і фінансів. Бо якщо якась держава і винайде ліки, то їх необхідно вивчити, тестувати кілька місяців. Навіть якщо робити це пришвидшеними темпами, знадобиться пів року.
Плюс на це потрібно дуже багато грошей, і не факт, що розробки матимуть позитивний ефект. Тому є іноземні компанії, які інвестують кошти в цю справу.
– А ви можете дати кілька порад українцям? Що робити, щоб мінімізувати ризики зараження коронавірусом?
– Є питання санітарної гігієни, мінімальних правил. Бажано мити руки, користуватися засобами дезінфекції. Промивати обличчя, очі. Також уникати масових заходів, не контактувати з людьми, які хворіють на ГРВІ чи грип.
Або дотримуватися дистанції, десь 1-1,5 метра від таких осіб. Цього вистачить. Прикривайте рот маскою, але носити її теж потрібно в міру. Якщо довго користуватися однією і тією ж, то вона може накопичити мікроби й віруси. Краще, звісно, в разі кашлю звернутися до сімейного лікаря.
Також добре харчуватися, вести здоровий спосіб життя, висипатися й намагатися стежити за своїм імунітетом. Бажано теж за можливості утриматися від подорожей до країн, де вже зафіксовано зараження.
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