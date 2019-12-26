"Видали гейські фото і будеш працювати": журналіст звинуватив "Інтер" у гомофобії

Український журналіст Володимир Новак розповів, що його не взяли на роботу на телеканал "Інтер", мотивуючи відмову виключно його нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Хлопець хотів працювати над випусками програми "Стосується кожного", повідомив він у відео на YouTube-каналі LUKI (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Шеф-редактор, чи хто вона там, каже: видали свої гейські фото і тоді будеш у нас працювати. Я встав, потиснув їй руку і сказав "ні".

Ось ці моменти тебе просто руйнують. Коли ти не розумієш... у тебе начебто нормальні стажувальні дні, ти знаєш, як робити цей процес – але проблема тільки у фотографіях", – зізнався журналіст.

Володимир Новак facebook.com/Novak.vova2

Новак підкреслив, що виставляти напоказ гетеросексуальні відносини вважається нормальним, водночас як його невинні фотографії не сподобалися роботодавцю.

"До геїв можна ставитися як хочеш, як і до всіх людей. Але тут людина говорить, що йому відмовили в роботі через "гейські" фотки. Ні, правила поведінки в соцмережах є в багатьох компаніях. Але жодного разу не чула, щоб забороняли виставляти "гетеросексуальні" фото", – обурилася на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Лунькова.

Підкреслимо: законом, зокрема КЗпП, заборонена будь-яка дискримінація при працевлаштуванні. Заборонена також дискримінація за релігійною приналежністю, національністю і сексуальною орієнтацією.

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Як писав OBOZREVATEL, кліп Clouds україно-білоруського виробництва на пісню групи Shuma про ЛГБТ-дітей, які піддаються буллінгу в школі, потрапив у шорт-лист двох американських кінофестивалів. Він також отримав бронзу на Berlin Music Video Awards Clouds і ADC Awards.

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