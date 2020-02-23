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23 лютого • оновлено в 15:42
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"Інтер" показав радянські фільми 23 лютого, проігнорувавши заборону

6.8т
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Український телеканал "Інтер" вранці 23 лютого показав два радянські фільми на військову тематику. І це не дивлячись на попередження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про відповідальність за подібне.

"Всім, хто залишився вірним своїй Батьківщині, присвячується", – так названо цикл фільмів на каналі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, в неділю о 5:40 глядачі змогли подивитися картину про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги".

"Інтер" показав 23 лютого фільми про радянських десантників

"Інтер" показав 23 лютого фільми про радянських десантників

Водночас о 7:30 канал показав і другу частину цієї картини "Хід у відповідь".

Варто зазначити, що радянські кінострічки "Інтер" транслював протягом двох останніх днів. Так, у суботу, 22 лютого, крім вищезазначених, на ньому також ішов фільм "Захоплення".

"Інтер" показав радянські фільми 23 лютого, проігнорувавши заборону

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Скандальний український телеканал "Інтер" підготував спеціальну програму телепередач до Дня радянської армії 23 лютого. Це свято в Україні офіційно скасоване через агресію Росії.

  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нагадавла ЗМІ, що Україна не відзначає радянське свято "23 лютого" і попередила про відповідальність.

  • Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива гнівно відреагував на заборону Україні радянського свята "23 лютого" і вирішив привітати з ним українців.

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
телеканал Інтер Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення пропаганда
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Токовий Костянтин
Токовий Костянтин
Не розумію,до чого заборона? А що дивитись? "Танці з зірками",чи "Хто вище"?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так в чем проблема?раз есть запрет то подают пусть на них в суд и накажут
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот так трагедия... Советские фильмы залезли чубатым шароварникам в мозг))))
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