Арахамія пояснив ідею з "інтелектуальним локдауном" в Україні

План "інтелектуального локдауну" в Україні передбачає вихід із жорсткого карантину різних областей не одночасно, а залежно від епідеміологічної ситуації.

Про це 30 листопада в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Давид Арахамія на "Свободі слова" Скриншот відео

Водночас він підкреслив, що в уряді ще немає конкретної фінальної моделі локдауну. Вона опрацьовується для того, щоб мінімізувати економічні втрати, зазначив Арахамія.

Він сказав, що ідея такого локдауну була озвучена на одній із нарад з головами фракцій за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Терміни карантину Арахамія не назвав.

"Прем'єр-міністр визначив, що це не буде копія того локдауну, який був навесні, а це буде так званий інтелектуальний локдаун ", – розповів народний депутат.

Фрагмент ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Давид Арахамія заявив, що в Україні з ймовірністю в 90% введуть так званий інтелектуальний локдаун – який скорегують залежно від ситуації з коронавірусом у кожному регіоні.