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7 травня • оновлено в 23:30
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Інститут нацпам'яті показав ролик про Другу світову: в Росії обурилися

9.6т
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Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розкритикував "культ перемоги", що викликало обурення в Росії.

Про це йдеться в ролику УІНП, присвяченому закінченню Другої світової війни (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Інститут нацпам'яті показав ролик про Другу світову: в Росії обурилися

"Зараз Україна так само воює з агресором. Сьогодні – це путінська Росія, яка зазіхає на нашу територію, намагається зруйнувати міжнародну системи безпеки і загрожує миру в Європі. Ця боротьба щодня триває вже 6 років, і ми не маємо права програти, тому що так ж, як і 75 років тому, ми захищаємо рідну землю", – заявив Дробович.

Він додав, що під час Другої світової війни українці "воювали за чужі інтереси".

"Трагедія українського народу в часи Другої світової полягала в тому, що він був розділений між кількома державами. Українці були змушені воювати за чужі інтереси, іноді - один проти одного", – підкреслив глава УІНП.

Це викликало негативну реакцію в Росії, зокрема, обурений виконавчий директор інформагентства "Росія сьогодні" Кирило Вишинський.

"Я побачив ось цей ролик Українського інституту національної пам'яті і спочатку сторопів. Потім розлютився, а потім зрозумів, що це точно потрібно показати і прокоментувати. Про що говорить ця благовида молода людина, директор УІНП? Він каже, що День Перемоги - це не тріумф переможців. Просто воювати не треба. Ну так, навіщо воювати – європейці, починаючи з 39-го, приблизно так і робили, більше 2-3 місяці ніхто проти німців в Європі і не воював", – пише він у своєму Telegram-каналі.

Фразу Дробовича про те, що "культ перемоги" не потрібен, він назвав "старою піснею з 2014 року".

"Головна трагедія українського народу, як стверджує директор, що в тій війні він воював "за чужі інтереси, іноді - один проти одного". Так, звичайно – тільки що згадав розгром СС "Галичини" військами 1-го Українського. І хто каже, що у нас не намагаються відняти Перемогу?" – додав Вишинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Латвії Егілс Левітс, Литви Гітанас Науседа і Естонії Керсті Кальюлайд виступили зі спільним зверненням напередодні 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Вони звинуватили СРСР в тому, що він став таким же окупантом, як і нацистська Німеччина.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Друга світова війна
Особи
Кирило Вишинський Антон Дробович
Місце
Україна
Тег
Інститут національної пам'яті
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вторую мировую начали гитлеровская Германия и сталинская раsseя! Если б не штаты и пушечное мясо совка, не видать вам бы победы кацы, как своих ушей. Счас срочно нужна победа над рашизмом, как в те времена над фашизмом, иначе на Земле будет проливатся кровь, разруха через московитов! История это доказала, где появляются эти ,,асвабадители'', там разруха,кровь, голод, грабеж, нищета.
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3
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2 из 14 ответов | показать все
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Cтефанова, не благодаря, а вопреки СССР. Если бы внешнюю политику СССР удалось бы реализовать на 100% и накрыть серпом и молотом весь земной шар, то во всем мире рабочие (и не только они) не имели бы никаких прав. Ни экономических, ни политических , ни какох бы то нибыло иных прав. Все везде было бы так как в СССР.
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0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Галицький Данило, 100% !!!!!!!
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
дробович местный дурачек.
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
вымышленная реальность для бaндepoвckoго paгулья и манкуртов.
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