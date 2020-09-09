Гармаш – про рішення ТКГ: простежується чіткий тренд на придністровізацію конфлікту

Переговори ТКГ. Колаж
Рішення про інспекцію позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми на Донбасі, прийняте на засіданні ТКГ 9 вересня через зрив перемир'я, "дивне".
Таку думку в Facebook висловив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Зі свого боку учасник української делегації ТКГ, журналіст Сергій Гармаш вважає, що РФ "затягує" конфлікт, як у Придністров'ї.
На своїй сторінці в соцмережі Казанський зазначив, що українська сторона "чомусь погодилася провести спільне інспектування наших позицій із представниками російських бойовиків", незважаючи на те, що ЗСУ перемир'я не порушували. Останній факт підтвердили і в ОБСЄ, вказав блогер.
"Якби таке інспектування було обопільним і наші представники також могли б перевіряти позиції противника – можна було б не турбуватися. Але, як випливає з заяви на сайті Офісу президента, йдетьяс тільки про Шуми. І це дивно, оскільки з боку нашого командування також звучали заяви про те, що бойовики будують нові зміцнення і бліндажі", – сказано в повідомленні.
"Компроміси мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони обопільні. Якщо ж на поступки йде тільки одна сторона, то це називається по-іншому", – вважає Казанський.
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Гармаш же написав у Facebook, що підсумки переговорів коментувати складно.
"Дізнався про них із сайту президента, а формулювання там так виписані, що розуміти можна як хочеш. Це і викликає побоювання", – заявив він.
"Загалом, я бачу ситуацію так: простежується чіткий тренд на придністровізацію конфлікту. Коли начебто і не стріляють, але й територіальної цілісності та суверенітету в повному обсязі Україна не отримує", – продовжив Гармаш.
За його словами, Росія може зберегти свій інструмент впливу на Київ, але оскільки конфлікт не гострий, то "про нього поступово забувають у світі, можливо, навіть знімають санкції з "принишклого" агресора".
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Як писав OBOZREVATEL:
На Донбасі 6 вересня в результаті ворожих обстрілів і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення. Пізніше один із поранених Героїв також помер.
Крім того, волонтерка Ірина Каптур повідомила, що на Донбасі вщент згоріли шість позицій ЗСУ. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.
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