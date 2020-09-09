Гармаш – про рішення ТКГ: простежується чіткий тренд на придністровізацію конфлікту

Рішення про інспекцію позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми на Донбасі, прийняте на засіданні ТКГ 9 вересня через зрив перемир'я, "дивне".

Таку думку в Facebook висловив представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Зі свого боку учасник української делегації ТКГ, журналіст Сергій Гармаш вважає, що РФ "затягує" конфлікт, як у Придністров'ї.

На своїй сторінці в соцмережі Казанський зазначив, що українська сторона "чомусь погодилася провести спільне інспектування наших позицій із представниками російських бойовиків", незважаючи на те, що ЗСУ перемир'я не порушували. Останній факт підтвердили і в ОБСЄ, вказав блогер.

"Якби таке інспектування було обопільним і наші представники також могли б перевіряти позиції противника – можна було б не турбуватися. Але, як випливає з заяви на сайті Офісу президента, йдетьяс тільки про Шуми. І це дивно, оскільки з боку нашого командування також звучали заяви про те, що бойовики будують нові зміцнення і бліндажі", – сказано в повідомленні.

"Компроміси мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони обопільні. Якщо ж на поступки йде тільки одна сторона, то це називається по-іншому", – вважає Казанський.

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Гармаш же написав у Facebook, що підсумки переговорів коментувати складно.

"Дізнався про них із сайту президента, а формулювання там так виписані, що розуміти можна як хочеш. Це і викликає побоювання", – заявив він.

"Загалом, я бачу ситуацію так: простежується чіткий тренд на придністровізацію конфлікту. Коли начебто і не стріляють, але й територіальної цілісності та суверенітету в повному обсязі Україна не отримує", – продовжив Гармаш.

За його словами, Росія може зберегти свій інструмент впливу на Київ, але оскільки конфлікт не гострий, то "про нього поступово забувають у світі, можливо, навіть знімають санкції з "принишклого" агресора".

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Як писав OBOZREVATEL:

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