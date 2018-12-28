МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Іншого шляху немає!'' Епіфаній назвав головні завдання єдиної церкви

4.8тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав головні завдання, які він має намір виконати у новому статусі.

"Я покликаний об'єднати всіх навколо нашого київського церковного престолу", — заявив він у інтерв'ю ZIK.

Наступним кроком, за його словами, буде створення відповідних керівних органів.

"Предстоятель сам по собі — це глава. А для того, щоб церква була повноцінною, потрібні відповідні органи — Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання Томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже маємо повністю сформувати це тіло", — наголосив Епіфаній.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Facebook, митрополит Епіфаній

Новини
Перенесення Різдва в Україні: Епіфаній назвав умову

"Третє завдання — стати прикладом для тих, хто ще до кінця, напевно, не усвідомив, не зрозумів, тих наших побратимів, які належать до Російської православної церкви. Вони повинні зрозуміти, що іншого шляху немає, що в Україні ми маємо будувати єдину церкву на основі любові, взаєморозуміння і братерської поваги", — підсумував він.

Також митрополит Епіфаній заявив, що статус предстоятеля для нього дуже відповідальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

OBOZREVATEL опублікував найвизначніші факти його біографії.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
6
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Всех митрополитов Киевского патриархата разжаловать в монахи ... а то до сих пор, митрополитами бегают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
минин евген
минин евген
Воронов Евгений, мозг себе разжалуй, подпёздыш безграмотный.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
="Третє завдання — стати прикладом для тих, хто ще до кінця, напевно, не усвідомив, не зрозумів, тих наших побратимів, які належать до Російської православної церкви. Вони повинні зрозуміти, що іншого шляху немає, що в Україні ми маємо будувати єдину церкву на основі любові, взаєморозуміння і братерської поваги", — підсумував він.= Вот отличие между Эпифанием и Онуфрием с Гундяем, он искренне верит, что казламордые способны к взаимопониманию и братскому уважению. Но как по мне, то это банально, цапьё тупорылое и агрессивное, спасёт их только могила... хотя именно это и отличает меня от представителя церкви.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А кто это, Епифаний?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
минин евген
минин евген
Алексей Смирнов, зато, лешенька, ты знаешь, что гундяев педераст.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Наші блоги