''Іншого шляху немає!'' Епіфаній назвав головні завдання єдиної церкви

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній назвав головні завдання, які він має намір виконати у новому статусі.

"Я покликаний об'єднати всіх навколо нашого київського церковного престолу", — заявив він у інтерв'ю ZIK.

Наступним кроком, за його словами, буде створення відповідних керівних органів.

"Предстоятель сам по собі — це глава. А для того, щоб церква була повноцінною, потрібні відповідні органи — Священний синод, Архієрейський собор, Синодальне управління. Після отримання Томосу протягом місяця-двох-трьох ми вже маємо повністю сформувати це тіло", — наголосив Епіфаній.

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"Третє завдання — стати прикладом для тих, хто ще до кінця, напевно, не усвідомив, не зрозумів, тих наших побратимів, які належать до Російської православної церкви. Вони повинні зрозуміти, що іншого шляху немає, що в Україні ми маємо будувати єдину церкву на основі любові, взаєморозуміння і братерської поваги", — підсумував він.

Також митрополит Епіфаній заявив, що статус предстоятеля для нього дуже відповідальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня об'єднавчий Собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія на посаду предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

OBOZREVATEL опублікував найвизначніші факти його біографії.