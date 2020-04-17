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17 квітня • оновлено в 21:38
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Зеленський звернувся до українців через Великдень

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Україна показує кращі результати зі стримування розповсюдження коронавірусу порівняно з іншими країнами Європи.

Однак, щоб не було зростання захворюваності, на Великдень необхідно залишатися удома. Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський

"Жалітися не можна, і казати, що ми найкращі у світі. Але ми дуже вчасно відреагували, ввели необхідні карантинні кроки, і на сьогодні у нас, в порівнянні з багатьма країнами Європи, поки що, непогана ситуація", – сказав президент.

Водночас Зеленський звертається до українців, щоб не було росту епідемії в Україні, Великдень залишитися святкувати вдома.

Великдень в Україні

Великдень в Україні

"Великдень – дуже важливе свято для всіх українців, і для усього світу, але зараз інша ситуація, у світі зараз інший формат виживання. І тому ми маємо бути швидкими, технологічними і повинні жити у цьому форматі. І з повагою до вірян хочу сказати, іншого кроку, як зустрічати ці свята вдома, немає", – додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці не допустять провокацій та масового скупчення людей біля храмів під час Великодніх служб 19 квітня по всій Україні в умовах карантину.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
карантин
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