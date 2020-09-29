Іноземцям змінили правила в'їзду в Україну

Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину. Зміни вказані в постанові уряду № 888 від 28 вересня, яка встановлює карантин та запроваджує посилені протиепідемічні заходи.

Новою постановою іноземцям заборонили перетинати кордон без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на термін перебування в Україні.

Не потрібен буде такий документ для іноземців, які постійно проживають в Україні, та осіб, яких визнано біженцями. Також серед винятків вказані працівники дипломатичних представництв та офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав та членів НАТО.

Також вказано, що самоізоляції підлягають особи, що перетинають кордон та прибули з держави зі значним поширенням COVID-19.

Крім того, надано перелік осіб, на яких ця норма не поширюється:

які не досягли 12 років;

які прибувають в Україну задля навчання в закладах вищої освіти;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

діячів культури за запрошенням закладу культури разом із однією особою, що супроводжує кожного з них;

осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іноземцям знову дозволили в'їжджати в Україну.