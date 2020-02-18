Іноземців – на обсервацію: з'явилися подробиці евакуації українців з Китаю

Іноземні громадяни, яких на українському літаку евакуюють з Китаю через загрозу коронавірусу, пройдуть в Україні обсервацію.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу у вівторок, 17 лютого.

"Це громадяни тих країн, уряди яких звернулися до України: Аргентини, Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Панами, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Еквадору та Іспанії", – повідомила вона.

Всього планується евакуювати 49 українців і до 25 іноземних громадян. Міністр підкреслила, що на борт літака будуть допущені тільки пасажири, у яких відсутні симптоми ГРВІ. Станом на вівторок вони всі здорові.

Скалецька зазначила, що обсервація буде проводитися відповідно до норм міжнародного законодавства та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). При виборі місця враховуються вимоги безпеки для громадян і навколишнього середовища, комфорт перебування на обсервації.

Скалецька розповіла подробиці евакуації

Гендиректор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацкий також розповів, що літак, який буде здійснювати евакуацію, після виконання рейсу пройде дводенну обробку, будуть замінені фільтри кондиціонування.

Рейс виконуватимуть три екіпажи (17 осіб), які погодилися здійснити його добровільно. 11 членів екіпажу вже знаходяться в Алмати, де буде здійснена дозаправка літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський пообіцяв евакуювати українців з Китаю через спалах коронавірусу. Перед вильотом їх перевірятимуть на ряд симптомів.

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