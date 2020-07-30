Вчора Біофарма відкрила нову станцію переливання крові в Черкасах. Це шоста СПК Біофарми, та такого рівня, що позаздрять жителі Манхетенну!

Ми проінвестували більше 3 млн.долл, що дозволить заготовити 8 000 літрів компонентів крові (в рамках державно-приватного партнерства) та 35 000 літрів плазми для виготовлення життєво необхідних ліків. Запускаючи центр Біофарма дає старт незворотнім змінам у службі крові України. Від застарілих, радянських технологій ми переходимо до інноваційних рішень в галузі служби крові. І це стосується не лише заміни обладнання чи ремонту приміщеннь, а й нових технологій та підходів в управлінні.

Відтепер:

1. Тестування донорів на вірусні інфекції методом ІХЛА та ПЛР на автоматизованих комплексах Roshe.

2. Пацієнту не потрібно шукати донорів. Всю роботу ми організовуємо самі.

3. Ми проводимо фенотипуванням донорів, що в свою чергу дозволить забезпечити країну антирезусною плазмою на 100%.

Україні потрібно ще сім таких центрів крові і ми назавжди забудемо:

1. про первинне інфікування ВІЛ та гепатитом С через переливання не якісних компонентів крові;

2. про дефіцит препаратів крові;

3. а об’єднавши зусилля з медиками і про гемолітичну хворобу новонароджених.

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Facebook Костянтина Єфименка

Принагідно хочу подякувати тим, без кого цей проект не міг реалізоватись:

- колективу Міністерства з охорони здоров’я;

- комітету Верховної ради з охорони здоров’я;

- місцевій владі, яка повірила в проект

- будівельникам, які в стислі терміни змогли реалізувати проект

- донорам, які приходили в центр в умовах ремонту, активістам.

- особлива подяка організаціям, які розвивають культуру донорства :

• Зональний відділ військової служби правопорядку

• Черкаський національний технологічний університет

• Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

• Військовослужбовці Нацгвардії

• Компанія МХП

• Група компаній Венето

- і велика подяка колективу центру , який працював в складних умовах реконсрукції, безперебійно забезпечував всі мед.заклади області якісними компонентами і допомагав рятувати життя сотень пацієнтів .