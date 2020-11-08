Нічого спільного з конкретним планом заява Кравчука не має. Це виключно набір якихось політичних гасел, тез – нічого більше. Починаючи з першого пункту, про виведення регулярних російських формувань: там сказано іноземних формувань і незаконних збройних формувань – вже по першому пункту виникатиме маса питань, відповідей на які в цьому нібито плані немає, – заявив в коментарі "Радіо Свобода" Георгій Тука.

Далі там йде використання місії ОБСЄ для контролю за державним кордоном, при цьому звучить дивна цифра в розмірі 1500 осіб на відстані більш ніж 400 км. Це 5 осіб на кілометр – про який контроль держкордону може йти мова? Тому, з моєї точки зору, нічого спільного це з планом не має.

Я би хотів помилятися, що це черговий крок фактично до непорушної позиції Росії з 2014 року. Вони намагаються нав'язати Україні необхідність так званих прямих переговорів Києва з Донецьком і Луганськом.

Приблизно 11-12 днів тому представники, як сам Єрмак їх позначив, ОРДЛО передали в онлайн-режимі Кравчуку так звану дорожню карту, яку вони запропонували українській стороні. При цьому пропозиція була зроблена в ультимативній формі. Вони дали українській стороні 10 днів строку на розгляд цього питання. І замість того, щоб гідно відреагувати на подібні дії, виходячи з коментаря, який вперше прозвучав від Арестовича, Кравчук дав вказівку членам української делегації надати свої пропозиції в якості відповіді на цю дорожню карту. З моєї точки зору, це дуже небезпечний крок, це фактично початок тих самих прямих переговорів, про які говорить Росія з 2014 року.

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