Інформаційна бомба: у Шустера розповіли, навіщо Коломойський "тролив Росію"

Бізнесмен Ігор Коломойський, давши скандальне інтерв'ю про необхідність зближення України з РФ, намагається "захопити" інформаційний простір.
Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 15 листопада. Він зазначив, що "Коломойський підірвав таку інформаційну бомбу якраз напередодні візиту місії МВФ в Україну".
Ігор Коломойський
Українська правда
"Але я думаю, що він намагається форматувати інформаційне поле навколо президента, це спроба спровокувати й потрапити в заголовки видань. Це погана політика. Є речі, якими тролити не можна. Там, де він говорить про відносини з Росією, можна розцінити як тролінг, але під час війни кидатися такими речами не можна", – сказав Бутусов.
Юрій Бутусов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Коломойський заявив американським ЗМІ, що НАТО не зможе впоратися з армією РФ і російські танки будуть в Польщі.
Крім того, він закликав припинити війну на Донбасі і відновити відносини між Україною і Росією, зазначивши, що травми, нанесені українцям конфліктом на сході, "швидко підуть в минуле".
Також мільярдер закликав Україну відмовитися від допомоги МВФ і запропонував замінити її кредитами від Росії.
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