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16 листопада • оновлено в 01:20
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Інформаційна бомба: у Шустера розповіли, навіщо Коломойський "тролив Росію"

4.2т
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Бізнесмен Ігор Коломойський, давши скандальне інтерв'ю про необхідність зближення України з РФ, намагається "захопити" інформаційний простір.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" в п'ятницю, 15 листопада. Він зазначив, що "Коломойський підірвав таку інформаційну бомбу якраз напередодні візиту місії МВФ в Україну".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

Українська правда

"Але я думаю, що він намагається форматувати інформаційне поле навколо президента, це спроба спровокувати й потрапити в заголовки видань. Це погана політика. Є речі, якими тролити не можна. Там, де він говорить про відносини з Росією, можна розцінити як тролінг, але під час війни кидатися такими речами не можна", – сказав Бутусов.

Новини
Заява Коломойського може зірвати співпрацю з МВФ – аналітик
Юрій Бутусов

Юрій Бутусов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Ігор Коломойський Юрій Бутусов Савік Шустер
Місце
Україна
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Livesey David
Livesey David
Коломойский полизал, но кастрюлеголовым сказали, что он троллил. ))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да коломойскому пох не все он знает что он делает))если бы беня считал что ему это навредит он бы этого не делал)беня хитрый лис)
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Несут фигню на Беню в штатах дело завели а кудатеперь бежать только в рашку но и вована он обидел, вот и пытается выкрутиться
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Lisenko Andrey,да беня может спокойно поехать в Израиль и никто его не выдаст))))нах ему эта помойка под названием роция?))))))))
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