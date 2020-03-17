Заражених коронавірусом в Україні набагато більше? Медик забив на сполох

Ексначальник медичного управління МНС України Вадим Гринько припустив, що кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в країні "значно більша", ніж та, про яку говорить офіційна статистика.

"Думати, що Україна особлива країна з особливою аурою, яку не торкнеться ця проблема – це досить безвідповідально", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Наявність безвізу практично з усіма країнами Європи, туристичний сезон, Різдвяні канікули, гірськолижні курорти... За такої кількості контактів говорити про те, що всього 7 підтверджених випадків по Україні – це некоректно", – переконаний медик.

Вірус, біометричний паспорт громадянина України, ілюстрація

"На жаль, ця чаша нас не мине. Закони епідеміології ніхто не скасовував", – спрогнозував він.

Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі:

Як писав OBOZREVATEL:

Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 7 випадків зараження коронавірусом і одна смерть – в Житомирській області померла 71-річна жінка.

Кабінет міністрів на засіданні увечері 16 березня ухвалив низку рішень щодо обмежень під час дії карантину в країні через поширення коронавірусу. А Верховна Рада посилила покарання для громадян за порушення правил карантину в Україні.

Раніше Вадим Гринько заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей можуть становити загрозу для підконтрольної уряду території України з точки зору небезпеки поширення коронавірусу.

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