Головна Новини
17 березня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Заражених коронавірусом в Україні набагато більше? Медик забив на сполох

7.5т
Читати матеріал російською

Ексначальник медичного управління МНС України Вадим Гринько припустив, що кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в країні "значно більша", ніж та, про яку говорить офіційна статистика.

"Думати, що Україна особлива країна з особливою аурою, яку не торкнеться ця проблема – це досить безвідповідально", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

"Наявність безвізу практично з усіма країнами Європи, туристичний сезон, Різдвяні канікули, гірськолижні курорти... За такої кількості контактів говорити про те, що всього 7 підтверджених випадків по Україні – це некоректно", – переконаний медик.

Вірус, біометричний паспорт громадянина України, ілюстрація

Вірус, біометричний паспорт громадянина України, ілюстрація

"На жаль, ця чаша нас не мине. Закони епідеміології ніхто не скасовував", – спрогнозував він.

Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі:

Як писав OBOZREVATEL:

  • Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 7 випадків зараження коронавірусом і одна смерть – в Житомирській області померла 71-річна жінка.

  • Кабінет міністрів на засіданні увечері 16 березня ухвалив низку рішень щодо обмежень під час дії карантину в країні через поширення коронавірусу. А Верховна Рада посилила покарання для громадян за порушення правил карантину в Україні.

  • Раніше Вадим Гринько заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей можуть становити загрозу для підконтрольної уряду території України з точки зору небезпеки поширення коронавірусу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
21
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а кто-то насчет нищей страны-гастарбайтера сомневается?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Закрывать метро при семи заразившихся? Кто то врёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги