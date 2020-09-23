Інфекціоністка вказала на характерні симптоми COVID-19 у дітей

Вікторія Довгань Суспільство 15:50, 23.09.2020 Оновлено: 16:11, 23.09.2020

У період пандемії коронавірусу будь-які прояви респіраторних захворювань можуть бути його ознакою. Однак у дітей є такі характерні симптоми нової хвороби, як блювота і розлади шлунку.

Про це розповіла дитяча інфекціоністка з Кривого Рогу, лікарка вищої категорії Світлана Куніцина, пише ТСН. В усьому іншому, за її словами, у дітей практично такі ж симптоми COVID-19, як і у дорослих: підвищена температура у трьох чвертях зареєстрованих випадків і кашель у 60% випадків.

Куніцина підкреслила, що загалом діти хворіють легше, ніж дорослі пацієнти. Тому проблеми з утрудненим диханням, відчуття браку повітря і лихоманка у них діагностуються вкрай рідко.

Однак якщо батьки запідозрили у дитини коронавірус, то медикиня порадила не займатися самолікуванням, а звернутися за консультацією до фахівця.

"Під час пандемії наявність усіх інших респіраторних хвороб не відкидається. У дитини підвищується температура і з'являється кашель. Звісно, батьки звертаються до лікаря. Я хочу сказати що дітям, поки вони ходять до школи або садка і не мають контакту з підтвердженим випадком коронавірусу, навряд лікарі порекомендують пройти обстеження на коронавірусну інфекцію", – сказала інфекціоністка.

Що ж до пацієнтів з ознаками ГРВІ загалом, незалежно від віку, то, акцентувала увагу Куніцина, і температура, і кашель, і нежить можуть стати причиною для підозр інфікування коронавірусом.

"Є такі публікації, де йдеться про те, що до 80% випадків інфікування коронавірусом – це стерті, безсимптомні або легкі форми і близько 20% протікають у середньо важкій і важкій формі. Якщо є якісь симптоми схожі на ГРЗ, вони на тлі епідемії, звичайно ж, повинні розцінюватися як потенційно можлива коронавірусна інфекція", – зазначила лікарка.

Водночас, переконана вона, наявність пандемії не виключає можливість захворювання іншими респіраторними інфекціями, включаючи вірусні та бактеріальні.

"У когось є симптоми, характерні не тільки, а в основному для цього захворювання – гавкітливий кашель. Для коронавірусу дуже специфічний симптом це – втрата нюху. Насправді за жодних інших респіраторних захворюваннях цей симптом особливо не спостерігається. Це специфічний симптом", – пояснила інфекціоністка.

"Одразу говорили, що нежитю під час коронавірусу немає, а зараз ми бачимо, що це один із основних симптомів. Наявність нежитю не виключає можливості наявності коронавірусної інфекції. Кашель – він може бути, а може і не бути. Температура теж може бути різною – від нормальної до гіпервисокої. Також простежуються слабкість, стомлюваність, сонливість. Навіть починається хвороба з того, що людина відчуває незрозумілу невмотивовану іншими причинами слабкість", – додала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк також розповіла, як можна приблизно відрізнити ГРВІ від коронавірусу. За її словами, для COVID-19 характерні втрата нюху і кишкові розлади.

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