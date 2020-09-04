Інфекціоністка сказала, як можна зупинити спалах COVID-19 в Україні

Для того, щоб в Україні не збільшувалася кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, школи слід було б перевести на дистанційне навчання.

Таку думку в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 висловила інфекціоністка Ольга Голубовська. За її словами, нині країна перебуває лише на початку зростання кількості інфікованих COVID-19.

"Я взагалі була за дистанційне навчання максимально. Ми нині тільки на початку цього зростання. Всі мають розуміти, що вже зараз неможливо хворого з групи ризику покласти в стаціонар. Отже, треба всім розуміти, що якщо не будуть цього дотримуватися, готуйтеся, що залишитеся просто на якомусь домашньому лікуванні. А це, звісно, вже зовсім інше", – сказала інфекціоністка.

Нагадаємо, раніше тимчасовий виконувач обов'язки міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що МОН планує використати 3,3 мільярда гривень із залишків торішньої освітньої субвенції на закупівлю засобів дезінфекції та індивідуального захисту. Щоправда, спершу потрібно внести зміни до постанови Кабміну, чого ще не зроблено.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Шкарлет заявив, що в фонді боротьби з коронавірусом із 64,7 млрд гривень, які в ньому були спочатку, вже не залишилося ні копійки.