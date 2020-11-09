Голубовська виступила за локдаун в Україні: інфекціоністка пояснила, чому це необхідно
Запровадження жорсткого карантину в Україні, або локдауну, спричинить суттєвий позитивний вплив на стан захворюваності на коронавірус у країні.
Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробила лікарка-інфекціоністка, докториня медичних наук Ольга Голубовська. "Це допоможе нам зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії", – пояснила лікарка.
"Я дуже добре ставлюся до ідеї локдауну в Україні", – наголосила вона.
Відповідаючи на запитання, як у такому разі бути з економікою, якій може бути завдано нового серйозного удару, Голубовська зазначила: "Це вже до міністра економіки, не до мене".
Як писав OBOZREVATEL:
З понеділка, 9 листопада, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив: жорсткий карантин в Україні буде складно пережити з економічної точки зору, але в разі потреби такі заходи будуть розглядатися.
У МОЗ повідомили, що в Україні може бути запроваджений карантин вихідного дня.