Голубовська виступила за локдаун в Україні: інфекціоністка пояснила, чому це необхідно

Тетяна Гайжевська Суспільство 13:04, 9.11.2020 Оновлено: 13:23, 9.11.2020

Запровадження жорсткого карантину в Україні, або локдауну, спричинить суттєвий позитивний вплив на стан захворюваності на коронавірус у країні.

Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробила лікарка-інфекціоністка, докториня медичних наук Ольга Голубовська. "Це допоможе нам зупинити потік важких хворих, які потребують інтенсивної терапії", – пояснила лікарка.

"Я дуже добре ставлюся до ідеї локдауну в Україні", – наголосила вона.

Відповідаючи на запитання, як у такому разі бути з економікою, якій може бути завдано нового серйозного удару, Голубовська зазначила: "Це вже до міністра економіки, не до мене".

Як писав OBOZREVATEL:

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