Інфекціоністка оцінила загрозу COVID-19 в РФ для України

Той факт, що Російська Федерація стає центром розповсюдження пандемії коронавірусу в Європі, не свідчить про загрозу для України.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила завідувачка кафедри інфекційних хвороб київського університету ім. Богомольця Ольга Голубовська. "Цифри, які декларуються, не мають нічого спільного з реальною картиною захворювань", – підкреслила вона.

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"Звісно, жодна інфекція не має кордонів, але тут мова про інше", – зазначила медичка.

Лікарка припустила, що Росія піднялася в рейтингу країн за кількістю випадків коронавірусу, оскільки на її території проводиться багато тестувань. Водночас в Україні обсяг тестування недостатній. За словами фахівця, якщо у нас в країні тестуватимуть частіше, цифри щодо хворих і, відповідно, померлих через коронавірус зростуть.

Інфекціоністка оцінила загрозу COVID19 в РФ для України

Нагадаємо: Російська Федерація увійшла в десятку країн з найбільш стрімким поширенням коронавірусу. Упродовж минулої доби було зареєстровано понад 10 тисяч нових заражень.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вийшла на "плато" у плані коронавірусу.