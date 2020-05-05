Головна Новини
5 травня • оновлено в 18:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Інфекціоністка оцінила загрозу COVID-19 в РФ для України

3.5т
Читати матеріал російською

Той факт, що Російська Федерація стає центром розповсюдження пандемії коронавірусу в Європі, не свідчить про загрозу для України.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила завідувачка кафедри інфекційних хвороб київського університету ім. Богомольця Ольга Голубовська. "Цифри, які декларуються, не мають нічого спільного з реальною картиною захворювань", – підкреслила вона.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Звісно, жодна інфекція не має кордонів, але тут мова про інше", – зазначила медичка.

Лікарка припустила, що Росія піднялася в рейтингу країн за кількістю випадків коронавірусу, оскільки на її території проводиться багато тестувань. Водночас в Україні обсяг тестування недостатній. За словами фахівця, якщо у нас в країні тестуватимуть частіше, цифри щодо хворих і, відповідно, померлих через коронавірус зростуть.

Інфекціоністка оцінила загрозу COVID19 в РФ для України

Інфекціоністка оцінила загрозу COVID19 в РФ для України

Нагадаємо: Російська Федерація увійшла в десятку країн з найбільш стрімким поширенням коронавірусу. Упродовж минулої доби було зареєстровано понад 10 тисяч нових заражень.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Україна вийшла на "плато" у плані коронавірусу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
27
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • Кабмін заявив, що карантин в Україні можуть продовжити після 22 травня.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги