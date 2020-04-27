Українські лікарі-інфекціоністи заявили про нестачу ресурсів і знань у боротьбі з коронавірусом COVID-19.

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Як розповів "КП в Україні" заступник головного лікаря Вінницької центральної районної клінічної лікарні Валерій Щербань, найбільше медиків непокоїть гарантія особистої безпеки.

"Мова про засоби індивідуального захисту – поки у нас є разові комбінезони, халати, але недостатньо респіраторів третього покоління. Тільки вони дають гарантію – маски не захищають, для зони зараження, де є хворі, вони не годяться. А ще потрібні засоби індивідуального захисту , які не "парять", тому що медикам важко чотири години, а іноді й більше, бути в них. Це як під воду йдеш", – зазначив він.

Найбільше медиків хвилює гарантія особистої безпеки

За словами лікарів, інфекційні лікарні повинні розміщуватися за містом.

"Коли під час пандемії ми читаємо рекомендації, як займатися сексом, від Уляни Супрун, це звучить як національна образа. За 29 років незалежності Україна мала вже мати багатопрофільні інфекційки за містом, про які говорили тоді, коли передбачалися техногенні та біогенні катастрофи", – підкреслили вони.

Такі лікарні повинні існувати в кожному обласному центрі – з підготовленим персоналом.

"А не як у нас тепер – за три дні роблять із контрабасиста скрипаля. Нас перенавчають за онлайн-лекціями і картинками в телевізорі, але тут дуже важливий практичний досвід – щоб люди знали, з чим працюють, і не боялися", – додали медики.

Одна з головних проблем, за словами Щербаня, це знищена структура санепіднагляду. Страхова медицина так і не створена, а сімейні лікарі під час епідемій, як показав досвід, не справляються – велика контактність. Деякі з них сьогодні ізольовані, часом на карантин закривають цілі лікарні.

"Про яку безпеку ми можемо говорити зараз, якщо головний робочий персонал під час карантинних інфекцій – це лікар-епідеміолог, який робить дослідження і працює на місці? Санітарка й медсестра в протичумному костюмі сама чманіє", – вважає він.

Заступник головного лікаря висловив думку, що свого часу треба було не ліквідовувати райлікарні, а тільки законсервувати їх.

"Як сьогодні почуваються жителі, наприклад, нашого району, де 86 тисяч людей, які втратили свої райлікарні? Тепер вони йдуть до міських лікарень, які вже в статусі інфекційних. Їх треба не з коліс запускати, коли вже все горить. Це медичний штрафбат – коли випускають з палицею на танк", – резюмував Щербань.

Як писав OBOZREVATEL, українські медики день за днем ризикують підхопити коронавірус у швидких, палатах і приймальних відділеннях, отримуючи за це досить сумнівну компенсацію.

Лікарі-інфекціоністи наражають своє здоров'я на небезпеку, проходячи щоденну дезінфекцію після роботи з пацієнтами, інфікованими COVID-19.

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