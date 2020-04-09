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10 квітня • оновлено в 02:13
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Інфекціоніст закликала українців забути про тестування на коронавірус

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Тестування на наявність у пацієнта коронавірусу COVID-19 важливо для державних рішень, але воно ніяк не вплине на клінічне рішення лікаря про те, як лікувати людину.

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Про це у ефірі програми "Право на владу" розповіла лікарка-інфекціоністка, медична експертка дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Він закликала українців не надавати тестуванню великго значення і не йти в лікарню для проходження тесту, якщо з'явилися перші ознаки захворювання. За її словами, тестування важливо для тих, хто буде вирішувати, як виходити з карантину і оцінювати, яка ситуація в країні.

"Не важливо COVID чи ні": інфекціоніст закликала українців забути про тестування

"Я б хотіла попросити всіх людей забути про тестування в якомусь сенсі, як для пацієнтів. Тому що пацієнтові абсолютно не важливо COVID у нього чи ні. Йому не потрібно бігати в лікарню для того, щоб зробити тобі ПЛР-тест, тому що в цей момент вони перевантажують систему і дуже ризикують заразитися коронавірусом, якого, можливо, у них ще немає", – розповіла Булавінова.

Вона закликала залишатися вдома людей, які запідозрили у себе коронавірус і подбати про своє здоров'я.

"Якщо у вас кашель, нежить, температура, не потрібно нікуди бігти, шукати можливість протестуватися. Потрібно залишатися вдома для того, щоб не заразити інших людей. А думати людині з групи ризику або яка захворіла потрібно про те, який у неї рівень кисню в крові, якщо у неї запалення легенів чи ні. Для цього працюють такі прості речі, як пульсоксиметри чи додаток на смартфоні", - розповіла докторка.

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Автор
Гліб Іванов
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Неожиданное решение вопроса.При таких малых взятых количество тестов и уже медицина перегружена.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Умри дома,новый свидомый флешьмоб.
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

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