Інфекціоністка "заборонила" приймати антибіотики під час коронавірусу з важливим уточненням

Українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська застерегла від прийому антибіотиків під час лікування коронавірусної інфекції на амбулаторному рівні.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" Савіка Шустера вона нагадала, що протокол лікування COVID-19 був оновлений і в ньому застосування антибактеріальних лікарських засобів обмежено.

"Це не вірусне ураження печінки, і не бактеріальне, це вірусіндуцироване імунне ураження легень. Тому антибіотики ми з профілактичною метою можемо призначати групам ризику. Лікарі добре знають ці групи ризику. Рутинне призначення з амбулаторного етапу всіх антибіотиків – цього робити не потрібно", – наголосила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, викладач одного з хмельницьких вишів, письменник Богдан Теленько заплатив близько 30 тисяч гривень за лікування від коронавірусу, поки перебував у стаціонарі. Він заявив, що влада дурить українців, коли говорить про безкоштовне лікування.