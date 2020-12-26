Інфекціоніст попередив про небезпеку масових гулянь на Новий рік

В ситуації епідемії коронавірусу напередодні свят Україні слід наслідувати приклад Європи, де запровадили обмеження на святкові заходи.

Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV сказав лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Рішення влади – це рішення влади, від них можна очікувати будь-яких рішень. Але подивімось на Європу, де на новорічні і різдвяні свята суттєво обмежили кількість заходів, заборонивши проведення масових гулянь", – зауважив він.

"Це досить логічне рішення, особливо для міста Києва, де протягом останніх трьох тижнів спостерігалися суттєво високі цифри захворюваності", – наголосив медик.

Курпіта пояснив, що перебування в натовпі просто неба також може бути небезпечним. "Я би хотів нагадати, що передача вірусу відбувається не просто у повітрі, а від людини до людини. Чим тісніші контакти, тим вищий ризик зараження. Загалом такий ризик вищий у закритих приміщеннях, але на свіжому повітрі він не нульовий".

"Через це я би радив усім за можливості уникати скупчення людей. До цих скупчень можна віднести і різдвяні ярмарки, і можливі локації, де люди будуть фотографуватися", – наголосив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, начальник Головного управління столичної Держпродспожівслужби Олег Рубан допустив, що у столиці можуть закривати новорічні ярмарки, якщо на них не буде забезпечено виконання санітарних правил.