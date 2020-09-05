Інфекціоніст: у кінці вересня школи в Україні закриються, у листопаді буде, як в Італії

Ситуація з коронавірусом (COVID-19) в Україні з кожним місяцем погіршуватиметься.

Як повідомив в інтерв'ю "Главкому" керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін, навчальні заклади в країні можуть закритися на карантин вже наприкінці вересня.

"Дитяче населення є однією з рушійних сил розповсюдження ГРВІ, зокрема й COVID-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, бо хоч діти й не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли до школи, у кінці вересня всі школи закриються", – сказав він.

За словами Александріна, населення "дуже розслабилося", воно не довіряє центральній владі.

"По-друге, за моїми спостереженнями, наразі величезна проблема – внутрішньоколективні спалахи. Одна хвора людина прийшла на роботу на велике підприємство, там почхала-покашляла, усіх позаражала, і за кілька днів отримала лабораторне підтвердження COVID-19. Ось вам і спалах", – зазначив лікар.

Він вважає, що суттєве погіршення ситуації з коронавірусом буде вже за кілька місяців.

"Я не хочу лякати, просто як інфекціоніст розумію: у кінці жовтня – на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, яка була навесні в Італії чи Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих, медики змушені будуть з трьох пацієнтів обирати одного, чиї шанси на одужання найвищі, і лікувати його", – додав Александрін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину через коронавірус.

Раніше учені назвали ймовірних розповсюджувачів COVID-19 у школах.