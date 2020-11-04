Інфекціоніст пояснив, що таке "чорна" зона COVID-19

"Чорна" зона з коронавірусу може означати повне блокування певного населеного пункту чи району, в якому захворюваність на COVID-19 перевищила граничну межу, але цей захід не буде вдосталь ефективним.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "Поки що це на рівні чуток. Як я розумію, вони свідчать про повне блокування конкретного міста чи конкретного району й відмежування від іншої території країни", – припустив він.

Лікар додав, що такий захід є доволі спірним з юридичного погляду, а також не надто зрозумілим із погляду епідеміології. У цьому контексті він нагадав, що частина громадян працює не там, де живе, і вимушена переміщатися, наприклад, із передмістя у місто. Відповідно, запровадження обмежень напевне викличе соціальне невдоволення.

Щодо суто медичного ефекту повної ізоляції лікар пояснив, що практика жорсткого карантину не є вдосталь ефективною в разі гострих респіраторних захворювань, "особливо під час COVID-19". "Є велика кількість безсимптомних носіїв, і після того як знімаються обмеження, усе досить швидко повертається", – пояснив він.

Коментуючи новий рекорд із захворюваності на коронавірус в Україні – 9,5 тисяч нових випадків за добу, – Курпіта сказав, що не схильний довіряти озвученому числу.

"Дуже важливо було б почути від МОЗ, що це за хворі, коли їх виявлено. Інформація, що їх виявили вчора, не зовсім відповідає дійсності, тому що вони могли захворіти й тиждень, і два тижні тому, і тільки зараз отримати результат. Справді, ситуація дуже тривожна, але чому це число вирішили озвучити сьогодні, мені не зрозуміло", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що в урядових колах обговорюють питання "чорних" зон через критичну ситуацію з коронавірусом.