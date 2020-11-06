Інфекціоніст попередив про небезпеку антибіотиків при коронавірусі

Прийом антибіотиків в ранній фазі коронавірусної хвороби (перші 5-6 днів) не просто недоцільний, а, як показали спостереження, небезпечно шкідливий.

Крім того, вони ніяк не діють на вірус, розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Ігорович у себе в Facebook.

"У кожного з нас в організмі живуть безліч мікроорганізмів – умовно патогенних. При прийомі АБ починається масова загибель бактерій і вивільнення в тканини і кров ліпополісахаридів. Ці та інші компоненти бактеріальної стінки і внутрішній зміст бактерій служать додатковим стимулом для міграції імунних клітин в тканину легенів" , – розповів лікар.

Все це призводить до нетозу і утворенню тромбів, набряк легенів посилюється і стан хворого різко погіршується. Таким чином пацієнти самостійно або за призначенням наляканого лікаря погіршують ситуацію.

"Крім того, безконтрольний прийом АБ, наближає страшну проблему популяції в цілому: антибіотикорезистентності. Це складне слово несе в собі тривожний меседж – якщо бактерії навчаться захищатися від АБ – в майбутньому ми залишимося беззахисними! Неефективні ліки – фатальна плата за нераціональне використання серйозних препаратів" , – застеріг інфекціоніст.

Він пояснив, що робити, якщо не настає швидке одужання і пацієнту страшно. Перший крок – це зв'язатися з лікарем і за його рекомендаціями пройти обстеження.

"Загальний аналіз крові, С-реактивний білок, прокальцітонін і рентгенографія легенів – нескладний перелік досліджень, які дадуть відповідь, приймати АБ чи ні. Ці обстеження треба робити на 6-7 день хвороби, при відсутності позитивної динаміки. Якщо буде доведено наявність бактеріального ускладнення лікар підбере вам необхідний антибіотик і визначить схему прийому ", – зазначив доктор.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла від прийому антибіотиків при лікуванні коронавірусної інфекції на амбулаторному рівні.