Інфекціоніст оцінив імовірність повторного зараження COVID-19

Випадки повторного зараження коронавірусом не можуть носити масовий характер.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Сказати, що більшість буде хворіти на COVID-19 два-три рази, я не можу", – зауважив він, коментуючи випадок повторного зараження медички в Чернівцях.

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Як пояснив лікар, тест, який показує наявність у людини антитіл на коронавірус, не обов'язково свідчить про наявність імунітету, оскільки між поняттям "антитіла" і поняттям "імунітет" не можна ставити знак рівняння.

За його словами, шанси людей, що перехворіли на COVID-19, заразитися ним знову, "досить невисокі". "Хоча ми й говоримо, що це новий вірус, але це один із великої родини коронавірусів. Ми знаємо, що вони здатні викликати респіраторні ушкодження, але жодних страшних якостей у нього немає. Я думаю, що це поодинокі випадки".

Інфекціоніст оцінив небезпеку повторного зараження COVID-19

У цьому контексті він повідомив про випадки повторного зараження кором. "Але це може бути 1 випадок на тисячу або на 10 тисяч", – сказав медик.

Як писав OBOZREVATEL, лікарка-анестезіологиня Чернівецької міської лікарні №1 Анна Рибачук вдруге за час пандемії заразилася коронавірусом COVID-19.