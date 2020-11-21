Інфекціоніст про ситуацію в київському стаціонарі: швидкі без упину привозять хворих, лікарі дуріють від навантаження

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський пояснив, чому в умовах пандемії коронавірусу в Україні так почастішали скарги на роботу лікарень і медиків. А також критика на адресу чиновників МОЗ.

За його словами, стаціонари лікарень, де рятують пацієнтів із COVID-19, переповнені й лікарі не в змозі прийняти українців, які потребують звичайної консультації чи допомоги через інші проблеми зі здоров’ям. Як усе це виглядає зсередини стаціонару, він описав на своїй сторінці у Facebook.

"Два поверхи важких хворих. Місць небагато. Дефіцит кисневих ліжок. Швидкі без упину привозять хворих, якими треба уважно займатися. Але надворі ще натовп людей, які прийшли просто на консультацію. Бо у них немає сімейного лікаря або вони геть стомлені лікуванням по телефону та самостійно приїхали на огляд. Бо інтуїтивно розуміють, що щось не так із таким дистанційним лікуванням. Вони прагнуть поспілкуватися із лікарем та потрапити на огляд", – зазначив медик, який виступає з критикою дистанційного лікування хворих на COVID-19.

За його словами, у такому разі стаціонарні лікарі буквально розриваються і "дуріють" від навантаження. Вони постійно відволікаються на таких амбулаторних пацієнтів, але нікому не відмовляють.

Водночас виснажені сімейні лікарі "сходять із розуму від скаженої кількості телефонних розмов". На думку Дубровського, від дуже часто зайвих і неефективних консультацій телефоном.

"Налякані пацієнти накручують себе та лікаря, видають емоційні скарги за патологічні. Сімейний лікар направляє на госпіталізацію, а там "злі" інфекціоністи відмовляють – бо приймають лише важкі форми. Коло замикається. Розгублений пацієнт не знає, що робити. Скаржиться, ображається…" – пояснив лікар.

Скриншот поста Facebook лікаря Дубровського

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Дубровський розкритикував дистанційне лікування COVID-19 і запропонував створити "ковідні амбулаторії".

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