Нових хвиль коронавірусу в Україні не буде: інфекціоніст пояснив зростання кількості хворих

Збільшення кількості заражень коронавірусом в Україні не є катастрофою в масштабах країни.

Таке зростання прогнозувалося ще навесні, це "стратегічний план". Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

"У масштабах України жодної катастрофічної ситуації наразі немає. Є великі відмінності між областями. Є регіони, де більш напружена ситуація, у них бракує ліжок. Але є ті, в яких залишається багато вільних місць", – сказав він.

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Медик додав, що в Україні ще з весни прогнозувався подібний розвиток подій і вживалися певні заходи для підготовки медичної системи – готувалися лікарні другої хвилі.

"У нас з самого початку був такий план: якщо в лікарнях першої хвилі будуть закінчуватися ліжка, тоді підключатимуться визначені лікарні другої хвилі. Все це за планом, який було розроблено ще навесні", – повідомив він.

Водночас інфекціоніст підкреслив, що в ситуації, що склалася в Україні, говорити про другу хвилю COVID-19 недоречно.

"Ми говорили про другу хвилю ще весною, коли думали, що в нас влітку буде спад захворюваності, а восени – знову підйом. Зараз ми бачимо, що літо вже в розпалі, але жодного зниження захворюваності в нас немає. Думаю, що вже не буде хвиль, а буде якась певна захворюваність", – підсумував Жигарєв.

Як писав OBOZREVATEL, фахівець із математичного моделювання інфекційних захворювань Майк Тілдеслі з Уорікського університету (Великобританія) озвучив прогноз, згідно з яким друга хвиля пандемії COVID-19 у разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже наприкінці серпня або на початку вересня поточного року.