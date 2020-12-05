Інфекціоніст дав прогноз щодо термінів епідемії коронавірусу в Україні

Епідемія коронавірусу в Україні може суттєво вщухнути до вересня 2021 року. На той час у країні повинен сформуватися "імунний прошарок".

Такий прогноз у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL озвучив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. "Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь", – сказав він.

На його думку, до вересня 2021 року велика частина населення України перехворіє на коронавірус, ще частина вакцинується.

"З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось вакцинується. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить загострення епідемії", – спрогнозував медик.

Відповідаючи на питання, чи буде масова вакцинація від COVID-19 в Україні ефективною, якщо 40% громадян відмовляться від неї, про що свідчить проведене соцопитування, лікар запевнив, що цей факт не повинен надто ускладнити ситуацію.

"З урахуванням того, що значна частина хворих переносить інфекцію безсимптомно, можна прогнозувати, що через пів року значна частина потенційних "відмовників" уже перехворіє", – пояснив він.

Повну версію бліцінтерв'ю з Олексієм Галімським скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вніс вакцини від коронавірусу до переліку лікарських препаратів, які звільняються від сплати податків і мит.