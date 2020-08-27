Інфекціоніст назвав основні чинники, які призвели до спалаху COVID-19 в Україні

Юрій Сергієнко Суспільство 23:59, 27.08.2020 Оновлено: 00:13, 28.08.2020

Лікар-інфекціоніст Андрій Алфьоров вважає, що на таке інтенсивне поширення коронавірусу в Україні зараз вплинув літній сезон.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24". Фахівець звернув увагу на збільшення відвідуваності пляжів і роботу нічних клубів.

Алфьоров підкреслив, що зараз ситуація з захворюваністю в країні гірше, ніж два місяці тому. Також стало більше важких хворих.

"Ситуація зараз гірше, ніж два місяці тому, хворих більше в порівнянні з початком літа, наприклад, важких хворих теж більше. Я вважаю, що на поширення захворювання впливає якраз літній сезон, збільшення відвідуваності пляжів, моря, тих самих нічних клубів", – зазначив інфекціоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 27 серпня в Україні офіційно були підтверджені 112 059 випадків коронавірусної інфекції. З них 1974 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли 2403 людини, а 54 217 пацієнтів повністю побороли хворобу.

Нагадаємо, що через зростання кількості хворих на коронавірус в карантин в Україні продовжили до 31 жовтня.

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