Інфекціоніст: локдаун в Україні було потрібно ввести ще два тижні тому, за зволікання заплатимо життями

В Україні локдаун треба було вводити ще два тижні тому, за його зволікання країна буде платити людськими життями. А закон про штрафи за неносіння масок може стати ще одним "декоративним" документом, який не буде виконуватися.

В Україні також склалася жахлива ситуація з неконтрольованим застосуванням антибіотиків, яка може призвести до негативних наслідків. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта.

– Ви підтримали ідею запровадження повного локдауну в Україні. На вашу думку, коли буде ще не пізно це зробити, коли ситуацію ще можна буде контролювати?

– Два тижні тому. Реагувати треба було два тижні тому.

– Зараз говорять про те, що локдаун може бути запроваджений у грудні, тобто фактично за два тижні від сьогоднішньої дати. Це вже буде запізно?

– Умовно кажучи, ніколи не пізно. Але тут питання не в тому, пізно чи не пізно. Це питання того, яку ціну ми заплатимо за такі рішення.

Наприклад, сьогодні померло понад 250 людей. У нас помиратиме по 200 людей щодня. Порахуйте. Це і буде ціна, яку ми заплатимо.

За кожне рішення хтось платитиме ціну – суспільство, міністр, прем’єр, президент, кожна окрема людина. Про це йде йдеться.

– Отже, чим раніше ми запровадимо локдаун, тим менше людей помре?

– Так.

– Із чим ви пов’язуєте різке зростання смертності, яке ми спостерігаємо сьогодні?

– Збільшується загальна кількість хворих. Тривалість хвороби складає близько 3 тижнів. У середньому летальні випадки настають через 14-18 днів. Тобто якщо ви відмотаєте назад від сьогоднішнього дня 14-18 днів, ви побачите, що це пов’язано зі зростанням, коли в нас почали виявляти понад 10 тисяч нових хворих щодня. Це прогнозовані цифри.

– Президент Зеленський підписав закон, що передбачає штрафи за неносіння чи неправильне носіння захисних масок. Нам допоможе цей захід?

– Це теж треба було робити на вчора. Але головне питання, щоб цей закон не став ще одним декоративним документом. Хто буде штрафувати, як штрафувати?

У нас є багато дуже хороших постанов, але вони зараз не реалізовані. На жаль, це популістська політика, яка призводить до таких наслідків.

Збільшення захворюваності призводить до збільшення смертності від COVID-19.

– Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав: "Віддалені наслідки пандемії для системи охорони здоров’я будуть жахливі. Антибіотикорезистентність – наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні – втрата сьогоднішньої діагностики через перенавантаження системи охорони здоров’я". Ви згодні з такими оцінками?

– Абсолютно. Рішення МОЗ про припинення планових госпіталізацій означає, що люди, які мали б проходити обстеження, які мають якісь хронічні захворювання, їх пропускають. Отже, ці проблеми накопичуються.

Наприклад, людина потребує обстеження через якесь новоутворення або болі, вона невчасно звернулася до лікаря, вона прийшла після ковіду. Умовно кажучи, через 6 місяців рак другої стадії перейшов у рак четвертої стадії.

Так, на лікування треба буде витратити набагато більше ресурсу, аніж зараз.

Так само, як і невчасно діагностований цукровий діабет, який має ускладнення у вигляді порушення гостроти зору тощо. Або невчасно діагностована банальна гіпертонічна хвороба, яку мав би діагностувати лікар первинки. Але лікар первинки зараз бігає по ковідних хворих, тому що на нього це повісили.

Це означає, що за три місяці цю людину вже не від ковіду, а від гіпертонічної кризи може прихопити інсульт. Це навантаження на сім’ю, навантаження на систему охорони здоров’я, навантаження на цього лікаря.

Ці ризики є дуже великими і дуже високими. І це не наслідки ковіду.

Наслідки ковіду – це інша історія, яку зараз вивчають. Є розмови, що він викликає фіброз легень чи впливає на розвиток хвороби Альцгеймера тощо.

Звичайно, з антибіотиками це жах. Відверто кажучи, я в шоці, тому що люди приходять у лікарні, самостійно прийнявши 2-3 антибіотики, не усвідомлюючи ані їхньої взаємодії, ані наслідків приймання. На тлі такого масового продажу антибіотиків це призведе до того, що нам доведеться викидати з застосування цілі групи антибіотиків.

А в онкології половина препаратів – це антибіотики.

Якщо антибіотики використовуються неконтрольовано, вони перестають діяти.

– Чому викидати? Що ви мали на увазі?

– Бо їх не можна буде застосовувати, вони не будуть діяти.

– Чому? Тому що організм звикає до них?

– Ні, не тому, що організм звикає. Основна проблема полягає в тому, що якщо антибіотики використовуються неконтрольовано, тобто неповна доза, неповноцінний курс, змішування, використання антибіотиків не за показаннями призводить до того, що мікроби, які живуть довкола нас, користуються цим і стають нечутливими до цих антибіотиків.

І наступного разу, коли ви заражаєтесь цим нечутливим мікробом, у вас антибіотики не спрацьовують.

– Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації варто було б заборонити вільний продаж певних груп антибіотиків?

– Взагалі всі антибіотики. Вже давно говорили про необхідність запровадження хоча би продажу антибіотиків за рецептом, щоб можна було відстежувати цю ситуацію.

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