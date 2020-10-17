Інфекціоніст: у листопаді можуть повернути жорсткий карантин в Україні, є два виходи з ситуації з COVID-19

Ліки від коронавірусу можуть використовуватися лише із важливими застереженнями, їх не можна буде купити в звичайній аптеці. А прищеплюватися російською вакциною від COVID-19 сьогодні означає експериментувати з власним здоров’ям.

У листопаді в Україні може бути запроваджений жорсткий карантин. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

– Десять вакцин від коронавірусу перебувають на заключному етапі випробувань, заявила ВООЗ. Раніше там стверджували, що вакцина буде готова до кінця року. Наскільки ймовірно, що вакцина дійсно з’явиться скоро?

– Десять клінічних досліджень проводять стосовно вакцини на третій стадії дослідження, але на останньому засіданні комітету ВООЗ, який оцінює готовність, підтвердили, що вакцини не буде до кінця нинішнього року.

Через це можемо очікувати на вакцину на початку 2021 року, а в Україні, відповідно, не раніше травня-червня.

– А щодо російської вакцини? Народні депутати порушують питання, чи потрібно її замовляти в РФ, чи варто використовувати. Яка ваша думка?

– Як російська вакцина, так і китайська перебувають серед тих десяти кандидатів, про які ви сказали. Наразі ми не маємо підтверджених результатів цього дослідження. І найголовніше – не зрозуміло, який дизайн цього дослідження.

Через це поки зарано говорити про її ефективність чи можливість використання в широкому масштабі.

– А про її безпечність ми можемо говорити вже зараз?

– Ні. Якраз третя стадія дослідження й повинна підтвердити, безпечна ця вакцина чи небезпечна.

– Якщо хтось із наших співвітчизників захоче таки отримати російську вакцину, на які ризики вони можуть себе наражати?

– Зараз вакцина Російської Федерації отримала реєстрацію саме для проведення досліджень. Через це, якщо хтось із громадян готовий долучитися до цих досліджень, це їхнє право, але точно не має бути політикою держави Україна.

– Ризик для їхнього здоров'я можна визначити чи ні?

– Ми не знаємо. Ми знаємо тільки дані, які публікують західні компанії. Зокрема, компанія AstraZeneca припинила випробування своєї вакцини, оскільки в одного із учасників виникло запалення спинного мозку. Чи це було пов’язано з вакциною, чи ні, поки що відповіді немає. Зараз компанія начебто відновила дослідження, але дуже ретельно проводить відбір учасників.

Якщо говорити про російську вакцину, то ми не маємо таких даних. Вони не публікують проміжних результатів досліджень своєї вакцини, і це викликає найбільше занепокоєння серед науковців.

– Міністр Степанов заявив про те, що ліки від коронавірусу з’являться в Україні протягом тижня. Він мав на увазі препарат ремдесивір. Його дійсно можна назвати ліками від коронавірусу?

– Це ліки, які були розроблені американською компанією Gilead. Вони отримали дозвіл на використання від американського та європейського медичного агентства, але з певними застереженнями.

Їх можна використовувати як крайній засіб під час лікування важких хворих. Якщо в українських лікарів з’явиться така можливість, це добре, але всі регулятори зазначають, що потрібно дуже ретельно слідкувати за станом хворого.

– Тобто це не будуть ліки, які можна вільно купити в аптеці?

– Наразі, наскільки мені відомо, ці ліки постачаються винятково до лікарень. Вони не продаються в звичайному обігу. Є не тільки виробники, що випускають оригінальні ліки. Є виробники, які випускають і генеричні форми цих препаратів. Але вони постачаються винятково до госпітального сектора.

– Головний санітарний лікар, пан Ляшко сказав, що карантин в Україні повинен бути щонайменше до кінця року. Як думаєте, які шанси, що після новорічної ночі в Україні буде пом’якшення карантину? Можливо, навіть ситуація з коронавірусом стабілізується? Чи навпаки погіршиться?

– Я думаю, що це більш реалістичні прогнози – протягом листопада і грудня в нас буде наростання, і ми будемо бачити погіршення епідемічної ситуації. А стабілізація, напевно, припаде на лютий-березень наступного року.

– Якщо карантин до 31 грудня буде в такому вигляді, в якому ми його бачимо, наскільки ефективно ці заходи будуть працювати на попередження розповсюдження вірусу? Чи все-таки потрібно їх зробити жорсткішими?

– Є два виходи з цієї ситуації. Справді, для того щоб перервати ланцюжки, потрібно оголосити жорсткий карантин або посилити тестування й залишати адаптивний карантин. Але для цього Україна повинна робити щонайменше 100 тисяч тестів щодня. Це досить велика кількість для України. Я не впевнений, що наші спроможності дозволять це вирішити.

Через це в листопаді я би очікував жорсткіший карантин, який буде оголошений урядом на тлі погіршення епідемічної ситуації.

– Повідомляється, що збільшилась кількість пневмоній. Чи можемо ми говорити, що це якраз коронавірус? Чи це пов’язано з якоюсь сезонністю?

– Пневмонія є проявом коронавірусу. Ті слова міністра я б інтерпретував як те, що в нас збільшується кількість людей, які мають клінічні ознаки пневмонії, але ми не можемо їх швидко обстежувати й тестувати, щоб переконатися, це COVID-19 чи не COVID-19. Через це лікарі мали би розглядати їх як потенційний COVID-19.

– Сезон грипу ось-ось має розпочатися. Як розрізнити симптоми COVID-19 і грипу?

– На жаль, немає ознак, які би чітко сказали, що це коронавірус чи грип. Для цього може бути проведено тільки тестування. Але обидва захворювання є потенційно небезпечними.

Водночас є й хороша новина. Від грипу є вакцина, і через це я закликаю українців усе-таки вакцинуватися від грипу, продемонструвати, що ми живемо в європейській країні й можемо захищати себе.