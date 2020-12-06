Інфекціоніст Галімський: із вакцинацією від COVID-19 в Україні будуть великі проблеми

Застосування вакцини від коронавірусу в Україні може зіткнутися з декількома серйозними проблемами. Передусім у країні немає обладнання, в якому можна було б зберігати і перевозити вакцину за температури -70 градусів.

Є підстави припускати, що імунітет до коронавірусу в людей, які перенесли його, може зберігатися понад 6 місяців, і вакцинація для них може не знадобитися. Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. Наводимо пряму мову медика.

У чому головна проблема вакцинації від коронавірусу в Україні

Такі вакцини в нас ніколи не застосовувалися. Усі вакцини, що поставляються зараз для планових щеплень, мають температурний режим зберігання +2... +6 градусів. Абсолютну більшість вакцин, які ми застосовуємо, заборонено навіть заморожувати.

За попередньо оприлюдненою Pfizer і BioNTech інформацією, їхня вакцина в режимі +2... +6 градусів може перебувати не більш ніж 5 діб, тобто безпосередньо перед використанням. Весь інший час – за температури -75... -80 градусів.

Такого обладнання, таких холодильників у нас немає: їх немає ані на обласних базах, ані тим більше в поліклініках на рівні сімейних лікарів. Там звичайні побутові холодильники з температурою в морозилці до -6... -12 градусів. У стаціонарних установах є холодильники для зберігання плазми крові, але і вони видають максимально -40 градусів. Промислові рефрижератори, які возять м'ясо, також не дають нижчу температуру.

У регіонах точно ніде немає холодильників із температурою -75 градусів. Що стосується Києва, то я не чув, щоб і тут були такі.

Тому перша проблема – вирішення питання логістики. Це ж не тільки зберігання вакцини за -75 градусів. Її потрібно ще й перевезти за такої температури. Тобто потрібна спецтехніка для транспортування.

Як альтернативу для зберігання компанія-виробник пропонує використовувати спеціальні контейнери, які потрібно поповнювати сухим льодом. Як відомо, сухий лід – це твердий вуглекислий газ, який випаровується за -78,5 градусів, минаючи рідку фазу.

Такий варіант зберігання також не дешевий – бо потрібне постійне поповнення запасів сухого льоду, а для зберігання необхідні приміщення з інтенсивною вентиляцією. Таких у лікувальних установах у нас не передбачено. Під час використання такої технології зберігання вакцини виникає ризик обмороження й отруєнь вуглекислим газом медперсоналу, зокрема фатальних.

Я не робив спеціальні розрахунки, але закупівлею однієї вакцини справа точно не обійдеться.

Як буде організована вакцинація груп ризику

Мені важко собі уявити, як це буде організовано, але я уявляю, як це повиннобути організовано.

Теоретично медпрацівники можуть щепитися за місцем роботи, в лікарнях і поліклініках. Пенсіонери з групи ризику, напевно, робитимуть щеплення за місцем проживання у сімейного лікаря в амбулаторії.

Я дуже сподіваюся, що вчителі також робитимуть щеплення у сімейного лікаря за місцем проживання. Можливо, за якомось спеціальним направленням.

В Україні немає обладнання для транспортування і зберігання вакцини від коронавірусу.

Чи буде вакцинація ефективною, якщо 40% населення України відмовляться від неї

Нещодавнє соцопитування показало, що 40% громадян України скептично налаштовані, вони не довіряють вакцинації.

Така недовіра населення до вакцинації логічна та очікувана, тому що для України на українські державні гроші ЮНІСЕФ купує ті самі вакцини, як для Африки на південь від Сахари. В Україні, наприклад, постачають застарілу індійську вакцину АКДС та інші вакцини від дифтерії і правця. Ніде в Західній Європі і в Північній Америці індійські вакцини не тільки не застосовуються – вони навіть не допущені на ринки Канади, США та країн ЄС.

Що стосується вакцин від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech або Moderna, то я сподіваюся, що, якщо вони будуть застосовуватися в США і в Європі, навряд чи ми отримаємо більш низьку якість.

З урахуванням того, що значна частина хворих переносить інфекцію безсимптомно, можна прогнозувати, що через пів року значна частина потенційних "відмовників" вже перехворіє.

Чи потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус

Неправильно говорити, що імунітет до коронавірусу зберігається до 6 місяців. Стільки визначаються в крові антитіла після перенесеного захворювання. Але імунітет до вірусних захворювань обумовлений не тільки рівнем антитіл, а й специфічно активованими лімфоцитами, "клітинним імунітетом".

Скільки зберігаються вони, мені важко сказати. Можуть роками, десятиліттями. COVID-19 – інфекція нова, маловивчена. Але я сподіваюся, що у більшості перехворілих і щеплених, принаймні, кілька років імунітет зберігатиметься. Хоча вже зараз є повідомлення про тих, хто захворів повторно.

Чи може вакцинація в Україні провалитися

Є достовірний прогноз, що ми отримаємо вакцину не в перших рядах.

Якщо процесом вакцинації будуть продовжувати керувати такі неспеціалісти, які обіймають керівні посади сьогодні, – я маю на увазі профільного заступника міністра, – то, думаю, на нас чекає не тільки відсутність масової вакцинації. На нас чекає крах цих 7,5 мільйона доз (таку кількість доз вакцини планує закупити уряд для груп ризику, – Ред.). Я боюся, що більшість із них взагалі не буде використано через відсутність у голові керівника ідей і бачення.

Вакцинація від коронавірусу в Україні може провалитися.

Коли епідемія COVID -19 припиниться

Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось зробить щеплення. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить розпалювання епідемії.

Але тільки, якщо норки, які втекли в Нідерландах, з вірусом, що мутував, не рознесуть новий вірус, від якого ця вакцина імунітету не дає.