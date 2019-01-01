Інакше Путіну кінець: Ганапольський оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну

Якщо Росія почне війну з Україною – це стане страшним кінцем як для всієї РФ, так і для президента Володимира Путіна.

Таку думку висловив журналіст Матвій Ганапольський у ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, українців не варто недооцінювати.

"Якщо Росія в будь-якому вигляді почне зараз нову війну з Україною, це буде її остання війна, Російської Федерації. Я подробиць не кажу. Я розумію чутки, що в Україні немає армії – в Україні є армія. Там немає озброєння? – в Україні є озброєння", – сказав він.

Матвій Ганапольський Прямий

Як зазначив Ганапольський, наслідки для Кремля стануть непоправними. "Це буде 1:10, 1: 100 – найстрашніша війна в історії Російської Федерації. І це, звичайно ж, буде закінченням президентства Путіна", – підкреслив журналіст.

За його словами, такої війни чекати не слід. "Якщо почнеться – це буде для українців остання здача крові", – резюмував Ганапольський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганапольський розповів про проблеми, які загрожують Росії після відходу Путіна.

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