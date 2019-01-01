МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Інакше Путіну кінець: Ганапольський оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну

3.5тЧитати матеріал російською

Якщо Росія почне війну з Україною – це стане страшним кінцем як для всієї РФ, так і для президента Володимира Путіна.

Таку думку висловив журналіст Матвій Ганапольський у ефірі радіостанції "Ехо Москви". За його словами, українців не варто недооцінювати.

"Якщо Росія в будь-якому вигляді почне зараз нову війну з Україною, це буде її остання війна, Російської Федерації. Я подробиць не кажу. Я розумію чутки, що в Україні немає армії – в Україні є армія. Там немає озброєння? – в Україні є озброєння", – сказав він.

Новини
''Дурість Путіна до цього веде'': Росії напророкували розпад через Крим

Матвій Ганапольський

Матвій Ганапольський

Прямий

Як зазначив Ганапольський, наслідки для Кремля стануть непоправними. "Це буде 1:10, 1: 100 – найстрашніша війна в історії Російської Федерації. І це, звичайно ж, буде закінченням президентства Путіна", – підкреслив журналіст.

За його словами, такої війни чекати не слід. "Якщо почнеться – це буде для українців остання здача крові", – резюмував Ганапольський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ганапольський розповів про проблеми, які загрожують Росії після відходу Путіна.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінМатвій Ганапольський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
6
7
Смішно
11
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
"Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение", — сказал он.".....Прям как отец Украины - дедушка Ленин).....Землю крестьянам,заводы рабочим .....То,что есть армия и оружие и так всем известно....Капитан очевидность,мла)Но вот дьявол кроется в деталях(подробностях),которые он раскрывать не хочет)Ещё бы сказал - кто то думает ,что у Украины нет говнопольского? Я вам отвечу - у Украины есть говнопольский (и не один)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Для России напасть на Украину это все равно, что ударить кувалдой по куче дерьма: вонь и грязь. Никакой целесообразности в этом нет. Пускай рагули сами расхлебывают своё майданное дерьмо с американскими печенюшками.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чугункин Клим, речь не мужа, но ссыкуна! Такой себе глупый мальчик, все никак не созреющий в половом отношении.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Гавнопольский, это мальчик - аутист.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хoзяин Хохлoв, тут полностью согласен! Ты, кацапская сука, хоть в чем то прав!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги