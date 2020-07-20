Імунологиня сказала, хто ризикує повторно заразитися COVID-19

Випадки повторного зараження коронавірусом одиничні і пов'язані з індивідуальними особливостями імунної системи людини.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти, професорка, докториня медичних наук Алла Волоха. "У частини людей імунна система може погано відповідати на інфекцію, як і на вакцинацію. Є близько 5% людей, які внаслідок певних причин не виробляють імунну відповідь на вакцинацію", – пояснила вона.

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На думку лікарки, в даний час зарано говорити про те, що імунітет до коронавірусу – короткостроковий. У цьому контексті вона повідомила, що, навіть у разі зниження в організмі антитіл до коронавірусу, залишається клітинний імунітет, який буде відповідати на вірусну загрозу.

Імунологиня підкреслила, що робити висновки можна лише на підставі спостережень. "Поки що ми не бачимо великої кількості повторних захворювань", – зауважила вона.

Повну версію інтерв'ю з Аллою Волохою скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що люди, у яких були виявлені антитіла до коронавірусу, теоретично можуть захворіти на COVID-19 повторно, але наукового обґрунтування цієї теорії ще немає.