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17 травня • оновлено в 20:11
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Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус

  • В Україні від грипу щорічно помирає 600-700 осіб

  • На тлі боротьби з COVID-19 без уваги залишилися ГРВІ, кір та краснуха, які також небезпечні

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Життю українців можуть загрожувати спалахи безлічі інфекцій, допоки країна кинула всі зусилля на боротьбу з коронавірусом.

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Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив відомий український імунолог Олег Назар. За його словами, нині пандемія COVID-19 перетягнула на себе всю увагу, хоча серед населення поширюються й куди страшніші хвороби.

"Щороку від грипу помирає 600-700 осіб, а від COVID-19 загинуло 500. До грипу всі вже звикли, він приходить щороку, тому ним ніхто не займається. Але є ще ГРВІ, кір і краснуха, від яких теж є випадки летальності", – наголосив лікар.

Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус

Він також прокоментував побоювання дослідників, мовляв, за пандемією коронавірусу у світі може початися спалах туберкульозу, коли під ударом хвороби опиняться понад 6 млн осіб. На переконання Назара, ця хвороба Україні загрожує найменше.

"У нас інша проблема – відсутність реабілітації. Вакцинацію ми ще як-небудь проводимо, а ось лікування сповна не отримуємо… Тобто нам туберкульоз загрожує лише в разі припинення надання допомоги туберкульозним пацієнтам через скорочення диспансерів", – додав імунолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця року Україна може зіткнутися з новою загрозою – спалахами кору, кашлюку та інших хвороб, від яких необхідно робити щеплення, оскільки через карантин зупинилася кампанія з вакцинації.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олег Назар
Місце
Україна
Теги
грип та ГРВІ вірус
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