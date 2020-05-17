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17 травня • оновлено в 20:05
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Імунолог озвучив сумні перспективи щодо COVID-19 для України

23.7т
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Щоб українці набули колективного імунітету від нового типу коронавірусу, має сформуватися так званий імунолонічний прошарок.

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Це може трапитися завдяки двом речам – вакцинації або природним шляхом. Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів відомий український імунолог Олег Назар.

"Від COVID-19 вакцини нема, і взагалі невідомо, чи вона буде. Залишається один варіант – люди мають перехворіти", – зазначив лікар, додавши, що йдеться про певну кількість хворих, а не всіх.

Люди мають перехворіти на COVID-19, аби сформувався імунітет до нього – імунолог Олег Назар

Люди мають перехворіти на COVID-19, аби сформувався імунітет до нього – імунолог Олег Назар

Водночас імунолог підкреслив, що загалом пацієнти помирають не від вірусу, а від його наслідків – атипової пневмонії, порушення гемостазу, будь-якого тривалого запального чи масивно-запального процесу, який зумовлює гіперстимуляцію імунної системи з руйнуванням власних клітин.

"Руйнуються тромбоцити – і починається згортання крові. Цей процес описано вже досить давно. Такий самий перебіг може дати будь-яка пневмонія – стафілококова чи пневмококова", – пояснив він.

За словами лікаря, проблема полягає не в самому коронавірусі, а в тому, що в Україні та світі мають навчитися лікувати пневмонію. До того ж ідеться не тільки про винайдення антибіотиків, а й про загалом спостереження за певними показниками та їхнє коригування в разі змін.

"Навіть у наявному протоколі лікування коронавірусу вказані препарати, що блокують можливі ускладнення. Якщо у хворого молодий вік, його імунна система працює адекватно, COVID-19 можна перенести у вигляді звичайного ГРВІ. Відповідно, сформується імунітет", – підсумував Назар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені заявили, що імунітет від коронавірусу COVID-19 виробляється у 95% тих, хто перехворіли на нього.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олег Назар
Місце
Україна
Тег
вірус
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