Імунітету немає у третини: в Британії виявили небезпечну рису коронавірусу

У Британії виявили, що у третини пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, виробляється занадто мало антитіл до вірусу. Через це експрес-тести можуть показувати неправильні результати, що точно затримає зняття карантинних заходів.

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Як повідомляє DailyMail, в Британії збиралися ввести масове тестування населення, щоб визначити тих, у кого виробився імунітет до COVID-19. Це дозволило б частково прибрати карантинні заходи і дозволити деяким людям ходити на роботу. Отже, цей процес в Британії вважають дуже важливим для відновлення економіки.

Перевіряти рівень імунітету збиралися за допомогою експрес-тестів. Однак дослідження показали їх неточність. Вчені перевірили 175 пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, і виявили, що у 30% кількість антитіл занадто низька, а у 10 осіб їх і зовсім не виявилося. Але через низьку точності експрес-тестів складається помилкова картина: вони показують, що у людей виробилися антитіла, а значить, є і імунітет. В такому випадку, при виході на роботу ці люди могли б повторно заразитися, що спричинило б другу хвилю епідемії.

Експрес-тест на коронавірус DailyMail

Причому, згідно з дослідженнями, кількість антитіл зростає разом з серйозністю захворювання. Так що ті, хто переніс COVID-19 в легкій формі, ризикують підхопити його знову – експрес-тест же може показати, що антитіл достатньо для вироблення імунітету.

Професор Джон Белл з Оксфорда сказав, що поки що жоден з перевірених тестів не дає потрібні результати. Також він додав, що навіть після отримання якісних тестів пройде мінімум місяць, поки люди зможуть виходити на роботу.

"Ми бачимо багато хибних негативних тестів і точно так же бачимо помилкові спрацьовування. Це поганий результат і для постачальників тестів, і для нас", – розповів він.

В уряді Великобританії заявили, що домагатимуться повернення грошей від компаній, які надали їм неякісні тести. Згідно із заявою нью-йоркських експертів, тести точні всього лише на 50-60% і часто неправильно спрацьовують, коли людина хворіє COVID-19 в легкій формі. Більш того, тест може зреагувати на антитіла до інших коронавірусів, а їх величезна кількість.

Професор Джон Ньютон впевнений, що для розробки якісних тестів необхідно знайти "золотий стандарт".

"Для валідації цих тестів вам потрібен тест на золотий стандарт, щоб ви точно знали який там результат, а також кров видужали пацієнтів, які заразилися приблизно 28 днів тому. Також вам потрібна кров пацієнтів, які здавали її ще до епідемії", – пояснив він .

Джон Ньютон DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє британців, які пережили коронавірус, розповіли про те, наскільки складною була хвороба в емоційному плані.

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