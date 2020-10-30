Після коронавірусу може виробитися "друга хвиля" антитіл і тривалий імунітет – вчені

Дар'я Дурова Суспільство 01:48, 31.10.2020

У більшості осіб, що побороли COVID-19, формується тривалий імунітет проти коронавірусу, який діє не менше п'яти місяців.

До такого висновку прийшли американські вчені, дослідивши реакції антитіл більше 30 000 осіб, у яких був позитивний результат тесту на коронавірус, передає CNN.

Відповідно до нового звіту, в організмі людини відбувається не одна хвиля боротьби з інфекцією. Попередньо, після COVID-19 може вироблятися цілий ряд імунних з'єднань, і деякі антитіла спочатку долають хворобу, швидко відмираючи, а інші накопичуються.

Дослідники заявили, що близько 90% людей, які одужують від COVID-19, зберігають в організмі стабільну загальну відповідь антитіл.

"В той час коли з'явилися повідомлення про те, що антитіла до цього вірусу швидко зникають, ми виявили прямо протилежне – що більше 90% осіб із легкими або середнім захворюванням виробляють відповідні антитіла, досить сильні, щоб нейтралізувати вірус, і відповідь зберігається протягом багатьох місяців", – йдеться в заяві Флоріана Краммера, професора вакцинології в Медичній школі Ікана на горі Синай (Нью-Йорк, США), який очолював дослідницьку групу.

Учений додав, що це відкриття важливе для ефективної розробки вакцини проти нової інфекції.

Докторка Аня Вайнберг, директорка клінічного відділу Тестування антитіл у лікарні на горі Синай, зі свого боку зазначила: "Стійкі рівні антитіл, які ми згодом спостерігали, ймовірно, виробляються довгоживучими плазматичними клітинами в кістковому мозку. Це схоже на те, що ми бачимо у випадку інших вірусів".

Експерти підкреслили: їх спостереження не можуть служити переконливим доказом того, що ці відповіді антитіл захищають від повторного зараження.

"Але ми вважаємо, що дуже ймовірно, що вони зменшать відношення шансів повторного зараження", – сказано в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в осіб, які перехворіли на коронавірус, залишаються в середньо- і довгостроковій перспективі негативні наслідки, які впливають на важливі системи організму. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

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