Імунітет до COVID-19 може виробитися без контакту з коронавірусом – вчені

Імунітет до COVID-19 може бути й у тих людей, які не хворіли на коронавірус.

Про це повідомляється в матеріалі ВВС. Як пояснили експерти, деякі антитіла, які виробились при контакті з іншими вірусами, можуть виявитися ефективними в боротьбі не з однією, а з кількома інфекціями.

Так, у зразках крові, які взяли у здорових людей задовго до початку епідемії (2015-2018 рр.), виявили антитіла, здатні ефективно нейтралізувати новий коронавірус Sars-Cov-2.

Однак, наявність таких антитіл не означає, що люди мають ефективний імунний захист. Частковий імунітет підвищує ймовірність того, що зараження коронавірусом буде протікати в більш легкій формі.

Втім, антитіла можуть спровокувати і зворотний ефект. Справа в тому, що сам новий вірус не надто небезпечний для організму – основні проблеми для здоров'я пацієнтів створює їх власна імунна система.

Найнебезпечніші симптоми у важко хворих пацієнтів починають проявлятися саме після появи антитіл до COVID-19. Цілком можливо, що наявність у крові людини подібних антитіл до перенесених раніше захворювань може тільки активізувати зараження, посиливши агресивну імунну реакцію (так званий цитокіновий шторм) і ускладнити перебіг хвороби.

Як писав OBOZREVATEL, український імунолог Олег Назар заявив, що колективний імунітет від коронавірусу в людства сформується через 3-5 років, а не за рік-півтора, як повідомлялося раніше.