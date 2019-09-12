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12 вересня • оновлено в 08:57
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"Їм потрібні клітки!" У мережі опублікували показове фото з вкраденого Криму

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В окупованому Росією Криму сквер у Севастополі від проходу огородили парканом.

Про це в Twitter повідомляє користувач RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши відповідне фото обгородженого скверу Першого бастіону.

"Як же покращав Севастополь у рідній гавані!" – підписаний знімок.

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На фото показаний парк, що закритий для відвідування і огороджений високим парканом. У мережі висміяли цю ситуацію, зазначаючи, що будувати огорожі – звична справа для Росії.

Сквер у Севастополі

Сквер у Севастополі

Скріншот

"Відгородили – навіщо їм сквер? У них є гавань!", "Не порядок, чому знеструмлено? Так і грати розхитають, а вони грошей коштують", "Так їм і треба", "Я як приїхала на автовокзал, аж здригнулася від решіток-загінчиків", "Це все для безпеки кримнашинцям"," Кадр із фільму Термінатор", "Просто нова влада, яка прийшла, не звикла мати справу з інтелігентним народом. У цьому домі клітки це дійсно необхідність", – писали в мережі.

"Їм потрібні клітки!" У мережі опублікували показове фото з вкраденого Криму

Скріншот

"Їм потрібні клітки!" У мережі опублікували показове фото з вкраденого Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на адміністративному кордоні України з Кримом російські окупанти встановили нову огорожу.

Також у мережі показали відео з окупованого Росією Криму, на якому видно повну відсутність туристів на пляжі.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Слава героям
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Перефразируя одного героя известного фильма: зона, вся ваша Россия - сплошная зона ! И что самое печальное, не только за решёткой.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Чорный Сашко, стену яйценюха как ты говоришь, строили чтобы от диких племён с востока защититься. А на россии стены строят от своих же людей, видимо тоже считая их дикими, улавливаешь разницу ?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Алень - мне друг, но истина дороже !, Скакуасы, стену яйценюха достроили? Майданутых животных надо за решеткой держать и показывать за деньги, хоть кормёжку отработают))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а то что закрыли на реконструкцию благоустройства роксолана от своей природной скромности умолчала ?) упороши такие смешные. и к сожалению тугие ибо тыкнуть на сайт градостроительства и почитать могут не только лишь все)))
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