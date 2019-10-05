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6 жовтня • оновлено в 18:00
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"Їм пох*й!" Дівчатка-підлітки влаштували жорстке шоу на кладовищі і зняли його на відео

27.1т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому дві дівчинки-підлітка влаштували на кладовищі цинічне шоу з нецезурною лайкою.

Ролик опублікували в Facebook Київ Оперативний, припустивши, що молоде покоління вважає подібне покоління нормальним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах одна з дівчат міркує: "Я не розумію, чому якщо я зроблю ось так (при цьому вона сперлася на могильний хрест – Ред.), – це вважається наругою, ну їй-Богу. Їм пох*й взагалі, що я тут роблю".

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Скрін відео

Скрін відео

Facebook Київ Оперативний

Після цього говорити почала друга дівчина, закуривши біля іншої могили і спершись на огорожу.

"Ось він, помер у 2012 році. Так, Анатолію, вам чи не пох*й, чим ми тут займаємося? Мені здається, йому абсолютно по*бати", – висловилася вона.

Пост тут же зібрав безліч обурених коментарів. "Йому по.... й, а ось родичам не дуже, м'яко кажучи. Я просто в легкому шоці, малі ще не знають життя. Бог їм суддя'", "Даремно вони так! Покійники таких забирають. Хотіла б я поспостерігати за ними, скільки вони ще проживуть. Прости Господи", – написали користувачі.

Скріншот

Скріншот

Київ Оперативний

Обережно! Відео 16+

Відзначимо, пізніше у мережі з'явилося відео з вибаченнями дівчата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині натовп підлітків 29 вересня нібито побив 15-річну місцеву жительку та її маму. Постраждалі подали заяву в поліцію через булінг.

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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Підлітковий максималізм
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бесы
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Окраинзге мир....
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