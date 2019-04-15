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"Їм не місце в університеті!" Цимбалюк жорстко пройшовся по противниках української мови

2.1тЧитати матеріал російською

Журналіст Роман Цимбалюк упевнений, що українська мова має залишатися єдиною державною в Україні, а всіх, хто її не знає, слід позбавляти права на вищу освіту.

Він наголосив, що від реалізації такої політики не варто відступати в жодному разі. Категоричну думку про тих, хто принципово не бажає вивчати українську, Цимбалюк озвучив у своєму стрімі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Політика держави має бути стабільна і не мінятися від прізвища президента. Має проводитися "лагідна українізація". Крапка. Всі діти, закінчуючи школу, повинні говорити і вміти навчатися українською мовою", — переконаний журналіст.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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"Якщо хтось зі студентів говорить, що їм важко вчитися українською мовою в університеті, то цим дітям, отже, не місце в університеті. Бо якщо ти живеш у державі, де єдина державна — українська, і ти не можеш її вивчити, то погодьтеся, це свідчить про розумові здібності людини", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон заявила, що в Україні немає російськомовного населення. За її визначенням, ці люди — або раби, або окупанти. Вона запевнила, що "ці люди не повинні здобувати освіту, якщо не знають української мови, і автоматично не повинні отримувати роботу".

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Всех расстрелять, кто не мычит телячьим)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Михайлов Андрей, расстреляй свою семью, они же не мычат по-телячьи. Или мычат?
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